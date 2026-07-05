Сутки в Запорожской области: под ударами РФ более 50 населенных пунктов, один человек погиб, 16 ранены. ФОТО

Один человек погиб, ещё 16 получили ранения в результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Обстрелы области за сутки

Всего, по данным ОГА, за сутки оккупанты нанесли 912 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области.

Войска РФ нанесли 24 авиаудара по Запорожью, Кушугуму, Балабино, Веселянке, Григоровке, Таврийске, Новоалександровке, Новосолошино, Лесном, Розовке, Рождественке, Зализнычном, Омельнике, Никольском, Копанях, Широком, Бабашах, Червоном Яру, Вильнянке, Ровному и Даниловке.

607 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Малокатериновку, Речное, Новояковлевку, Беленькое, Марьевку, Розумовку, Новоалександровку, Семененково, Раздолье, Богуновку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Луговское, Чаривное, Новоселовку, Гуляйпольское, Горькое, Староукраинку, Святопетровку, Верхнюю Терсу, Воздвижковку, Цветково, Косовцево, Доброполье, Рыбное и Преображенку.

Зафиксировано 24 обстрела из РСЗО по Лукьяновскому, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаривному, Гуляйпольскому и Верхней Терсе.

257 артиллерийских ударов пришлось на Речное, Новояковлевку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Луговское, Чаривное, Новоселовку, Гуляйпольское, Горькое, Староукраинку, Святопетровку, Верхнюю Терсу, Воздвижковку, Цветковое и Доброполье.

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Последствия

Поступило 283 сообщения о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

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