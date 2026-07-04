РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10914 посетителей онлайн
Новости Фото Атака на Запорожье
2 917 17

Оккупанты ударили по Запорожью: семеро раненых, среди которых - ребенок, занялась автостоянка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Днём 4 июля российские войска нанесли удар по Запорожью, вследствие чего горит автостоянка, есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Раненые вследствие удара

По последним данным, вследствие вражеской атаки на Запорожье уже известно о четырёх раненых. В частности, ранен 10-летний ребёнок — он уже находится под наблюдением медиков.

Читайте также: Россияне атаковали отделение "Новой почты" в Запорожье с помощью FPV-дронов: погиб водитель

Повреждения

Также отмечается, что вследствие вражеского обстрела повреждены частные дома.

Кроме того, горит автостоянка. Загорелись десятки автомобилей. Пожар уже ликвидируют.

Читайте также: Сутки в Запорожье: двое погибших, 39 раненых, среди пострадавших — дети

Позже Федоров сообщил, что количество пострадавших вследствие вражеского удара по областному центру увеличилось до 5.

Впоследствии стало известно, что количество раненых увеличилось до 7 человек.

По данным Запорожской областной прокуратуры, вследствие атаки повреждены жилые дома, здание неработающей музыкальной школы, дорожное покрытие и автомобили.

Последствия атаки

Атака РФ на Запорожье
Атака РФ на Запорожье
Атака РФ на Запорожье
Атака РФ на Запорожье
Атака РФ на Запорожье
Атака РФ на Запорожье

Автор: 

Запорожье (3002) обстрел (33636) Запорожская область (4550) Запорожский район (677)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Мы вообще хоть пытаемся атаковать аэродромы этих кабоносов? Или всех все устраивает, будем палить бочки с мазутом? Не, это хорошее дело, конечно, но город разваливают понемногу. И противодействия аж никакого, походу.
показать весь комментарий
04.07.2026 18:43 Ответить
+5
Кожен день каби... і рішення нуль...
показать весь комментарий
04.07.2026 19:49 Ответить
+4
Може настав час, фуярити по растову і сочі, хоча б як і по белгороду...?
показать весь комментарий
04.07.2026 18:44 Ответить

Загрузка...

 
 