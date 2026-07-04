Оккупанты ударили по Запорожью: семеро раненых, среди которых - ребенок, занялась автостоянка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
Днём 4 июля российские войска нанесли удар по Запорожью, вследствие чего горит автостоянка, есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Раненые вследствие удара
По последним данным, вследствие вражеской атаки на Запорожье уже известно о четырёх раненых. В частности, ранен 10-летний ребёнок — он уже находится под наблюдением медиков.
Повреждения
Также отмечается, что вследствие вражеского обстрела повреждены частные дома.
Кроме того, горит автостоянка. Загорелись десятки автомобилей. Пожар уже ликвидируют.
Позже Федоров сообщил, что количество пострадавших вследствие вражеского удара по областному центру увеличилось до 5.
Впоследствии стало известно, что количество раненых увеличилось до 7 человек.
По данным Запорожской областной прокуратуры, вследствие атаки повреждены жилые дома, здание неработающей музыкальной школы, дорожное покрытие и автомобили.
Последствия атаки
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