Оккупанты ударили по Запорожью: семеро раненых, среди которых - ребенок, занялась автостоянка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Днём 4 июля российские войска нанесли удар по Запорожью, вследствие чего горит автостоянка, есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Раненые вследствие удара

По последним данным, вследствие вражеской атаки на Запорожье уже известно о четырёх раненых. В частности, ранен 10-летний ребёнок — он уже находится под наблюдением медиков.

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Повреждения

Также отмечается, что вследствие вражеского обстрела повреждены частные дома.

Кроме того, горит автостоянка. Загорелись десятки автомобилей. Пожар уже ликвидируют.

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Позже Федоров сообщил, что количество пострадавших вследствие вражеского удара по областному центру увеличилось до 5.

Впоследствии стало известно, что количество раненых увеличилось до 7 человек.

По данным Запорожской областной прокуратуры, вследствие атаки повреждены жилые дома, здание неработающей музыкальной школы, дорожное покрытие и автомобили.

Последствия атаки











