Сутки на Запорожье: двое погибших, 39 раненых, среди пострадавших - дети

За прошедшие сутки российские войска нанесли 1106 ударов по 43 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак погибли два человека, еще 39 получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

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Среди пострадавших на Запорожье — двое подростков

Около 23:00 российские войска нанесли удары по жилой застройке Запорожья.

Ранения получили 15-летний юноша и 16-летняя девушка, а также две женщины и четверо мужчин в возрасте от 20 до 66 лет. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.





















Более тысячи ударов за сутки

По информации Федорова, за сутки оккупанты нанесли:

22 авиаудара по Запорожью, Кушугуму, Малокатериновке, Григоровке, Любицкому, Беленькому, Нововикторовке, Новосолошино, Благодатному, Барвиновке, Орехову, Никольскому, Копаням, Ровно, Червоной Крынице и Егоровке.

841 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Камышеваху, Малокатериновку, Речное, Новояковлевку, Новопетровку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Орехов, Зализничное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Чаривное, Гуляйпольское, Доброполье, Староукраинку, Цветково, Рыбное, Новоселовку, Воздвижевку, Верхнюю Терсу и Еленокoнстантиновку.

Зафиксировано 3 обстрела из РСЗО по Новояковлевке, Малой Токмачке и Белогорью.

240 артиллерийских ударов пришлось на Малокатериновку, Речное, Новояковлевку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Орехово, Зализничное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Доброполье, Гуляйпольское, Староукраинку, Чаривное, Новоселовку, Верхнюю Терсу, Воздвижевку и Еленокoнстантиновку.

Всего поступило 344 сообщения о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры.

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