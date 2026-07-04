Доба на Запоріжжі: двоє загиблих, 39 поранених, серед постраждалих - діти

Упродовж минулої доби російські війська завдали 1106 ударів по 43 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще 39 дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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Серед постраждалих у Запоріжжі - двоє підлітків

Близько 23:00 російські війська завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя.

Поранення дістали 15-річний хлопець і 16-річна дівчина, а також дві жінки та четверо чоловіків віком від 20 до 66 років. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.





















Понад тисяча ударів за добу

За інформацією Федорова, протягом доби окупанти завдали:

22 авіаудари по Запоріжжю, Кушугуму, Малокатеринівці, Григорівці, Любицькому, Біленькому, Нововікторівці, Новосолошиному, Благодатному, Барвинівці, Оріхову, Микільському, Копанях, Рівному, Червоній Криниці та Єгорівці.

841 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Запоріжжя, Вільнянськ, Комишуваху, Малокатеринівку, Річне, Новояковлівку, Новопетрівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Чарівне, Гуляйпільське, Добропілля, Староукраїнку, Цвіткове, Рибне, Новоселівку, Воздвижівку, Верхню Терсу та Оленокостянтинівку.

Зафіксовано 3 обстріли з РСЗВ по Новояковлівці, Малій Токмачці та Білогір’ю.

240 артилерійських ударів прийшлися по Малокатеринівці, Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Добропіллю, Гуляйпільському, Староукраїнці, Чарівному, Новоселівці, Верхній Терсі, Воздвижівці та Оленокостянтинівці.

Загалом надійшло 344 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів цивільної інфраструктури.

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