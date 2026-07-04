Росіяни вчергове вдарили по Запоріжжю: поранено жінку, під завалами можуть перебувати люди. ВІДЕО+ФОТО

Пізно ввечері 3 липня російські окупаційні війська вчергове завдали удару по Запоріжжю. Постраждала жінка, під завалами можуть перебувати люди.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Під завалами можуть бути люди

"Через черговий удар ворога по Запоріжжю поранено жінку. Попередньо, є люди під завалами", - сказано в повідомленні.

Наслідки атаки

Також Федоров показав, як виглядають наслідки ворожої атаки по місту.

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