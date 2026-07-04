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Росіяни вчергове вдарили по Запоріжжю: поранено жінку, під завалами можуть перебувати люди. ВІДЕО+ФОТО
Пізно ввечері 3 липня російські окупаційні війська вчергове завдали удару по Запоріжжю. Постраждала жінка, під завалами можуть перебувати люди.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Під завалами можуть бути люди
"Через черговий удар ворога по Запоріжжю поранено жінку. Попередньо, є люди під завалами", - сказано в повідомленні.
Наслідки атаки
Також Федоров показав, як виглядають наслідки ворожої атаки по місту.
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