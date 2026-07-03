Росіяни атакували КАБами промислове підприємство у Запоріжжі: одна людина загинула і п’ять - поранені

Сьогодні, 3 липня, російські війська завдали удару по промисловому підприємству в Запоріжжі, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, російські керовані авіабомби атакували одне з промислових підприємств. Пошкоджені приміщення.

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Жертви атаки

Є попередня інформація про загибель однієї людини та щонайменше п'ятьох травмованих.

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