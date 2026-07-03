Росіяни атакували КАБами промислове підприємство у Запоріжжі: одна людина загинула і п’ять - поранені
Сьогодні, 3 липня, російські війська завдали удару по промисловому підприємству в Запоріжжі, унаслідок чого є загиблий та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, російські керовані авіабомби атакували одне з промислових підприємств. Пошкоджені приміщення.
Жертви атаки
Є попередня інформація про загибель однієї людини та щонайменше п'ятьох травмованих.
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