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Новини Атака дронів по Запоріжжю
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РФ атакувала у Запоріжжі фітнес-центр та житловий будинок: четверо людей поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

запоріжжя

Унаслідок російської атаки вдень 2 липня на Запоріжжя сталося займання багатоповерхівки, пошкоджено будівлю фітнес-центру. Відомо про трьох поранених, один із них перебуває у важкому стані.

Про це повідомив глава ОВА Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Внаслідок ворожого удару є займання багатоповерхівки. Також пошкоджено будівлю фітнес-центру.

Четверо поранених: збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Наразі відомо, що один чоловік у важкому стані. На місці працюють усі екстрені служби.

Росія атакувала Запоріжжя: пошкоджено багатоповерхівку та фітнес-центр, є постраждалі
Росія атакувала Запоріжжя: пошкоджено багатоповерхівку та фітнес-центр, є постраждалі
Росія атакувала Запоріжжя: пошкоджено багатоповерхівку та фітнес-центр, є постраждалі
Росія атакувала Запоріжжя: пошкоджено багатоповерхівку та фітнес-центр, є постраждалі
Росія атакувала Запоріжжя: пошкоджено багатоповерхівку та фітнес-центр, є постраждалі

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Запоріжжя (2638) Запорізька область (5059) Запорізький район (673)
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