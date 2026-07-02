РФ атакувала у Запоріжжі фітнес-центр та житловий будинок: четверо людей поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Унаслідок російської атаки вдень 2 липня на Запоріжжя сталося займання багатоповерхівки, пошкоджено будівлю фітнес-центру. Відомо про трьох поранених, один із них перебуває у важкому стані.
Про це повідомив глава ОВА Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок ворожого удару є займання багатоповерхівки. Також пошкоджено будівлю фітнес-центру.
Четверо поранених: збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.
Наразі відомо, що один чоловік у важкому стані. На місці працюють усі екстрені служби.
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