Россия атаковала в Запорожье фитнес-центр и жилой дом: четверо человек ранены. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате российского обстрела, произошедшего днём 2 июля в Запорожье, загорелось многоэтажное здание, повреждено здание фитнес-центра. Известно о трёх раненых, один из них находится в тяжёлом состоянии.

Об этом сообщил глава ОГА Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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В результате вражеского удара произошло возгорание многоэтажного дома. Также повреждено здание фитнес-центра.

Четверо раненых: растет число пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье.

На данный момент известно, что один мужчина находится в тяжелом состоянии. На месте работают все экстренные службы.













