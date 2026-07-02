Россия атаковала в Запорожье фитнес-центр и жилой дом: четверо человек ранены. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В результате российского обстрела, произошедшего днём 2 июля в Запорожье, загорелось многоэтажное здание, повреждено здание фитнес-центра. Известно о трёх раненых, один из них находится в тяжёлом состоянии.
Об этом сообщил глава ОГА Федоров, передает Цензор.НЕТ.
В результате вражеского удара произошло возгорание многоэтажного дома. Также повреждено здание фитнес-центра.
Четверо раненых: растет число пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье.
На данный момент известно, что один мужчина находится в тяжелом состоянии. На месте работают все экстренные службы.
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