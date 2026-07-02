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Новости Атака дронов по Запорожью
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Россия атаковала в Запорожье фитнес-центр и жилой дом: четверо человек ранены. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

запоріжжя

В результате российского обстрела, произошедшего днём 2 июля в Запорожье, загорелось многоэтажное здание, повреждено здание фитнес-центра. Известно о трёх раненых, один из них находится в тяжёлом состоянии.

Об этом сообщил глава ОГА Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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В результате вражеского удара произошло возгорание многоэтажного дома. Также повреждено здание фитнес-центра.

Четверо раненых: растет число пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье.

На данный момент известно, что один мужчина находится в тяжелом состоянии. На месте работают все экстренные службы.

Россия атаковала Запорожье: повреждены многоэтажное здание и фитнес-центр, есть пострадавшие
Россия атаковала Запорожье: повреждены многоэтажное здание и фитнес-центр, есть пострадавшие
Россия атаковала Запорожье: повреждены многоэтажное здание и фитнес-центр, есть пострадавшие
Россия атаковала Запорожье: повреждены многоэтажное здание и фитнес-центр, есть пострадавшие
Россия атаковала Запорожье: повреждены многоэтажное здание и фитнес-центр, есть пострадавшие

Автор: 

Запорожье (2990) Запорожская область (4533) Запорожский район (664)
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