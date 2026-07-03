Россияне атаковали КАБами промышленное предприятие в Запорожье: один человек погиб и пять - ранены

Сегодня, 3 июля, российские войска нанесли удар по промышленному предприятию в Запорожье, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, российские управляемые авиабомбы атаковали одно из промышленных предприятий. Повреждены помещения.

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Жертвы атаки

Есть предварительная информация о гибели одного человека и как минимум пяти раненых.

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