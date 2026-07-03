Россияне атаковали КАБами промышленное предприятие в Запорожье: один человек погиб и пять - ранены
Сегодня, 3 июля, российские войска нанесли удар по промышленному предприятию в Запорожье, в результате чего есть погибший и раненые.
Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, российские управляемые авиабомбы атаковали одно из промышленных предприятий. Повреждены помещения.
Жертвы атаки
Есть предварительная информация о гибели одного человека и как минимум пяти раненых.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль