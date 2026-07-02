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Новости Обстрелы Запорожья
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Россия нанесла удар по терминалу логистической компании в Запорожье

Россия нанесла удар по Запорожью 2 июля: последствия

Российские оккупанты атаковали терминал логистической компании в Запорожье.

Об этом сообщил глава ОВА Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Дым, который видят запорожцы, - это вражеская атака на город.

Поврежден терминал логистической компании", - отметил он.

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Что предшествовало?

Известно, что в ночь на 2 июля российские оккупанты нанесли удар по логистическому центру компании "Новая почта" в Оболонском районе Киева.

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Запорожье (2990) обстрел (33464) Запорожская область (4533) Запорожский район (664)
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