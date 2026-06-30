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Новости Обстрелы Запорожья
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Оккупанты сбросили на Запорожье семь КАБов: два человека погибли, 15 ранены, поврежден детсад. Фоторепортаж+ВИДЕО (обновлено)

Днём в среду, 30 июня, российские захватчики в очередной раз нанесли удар по Запорожью. По предварительным данным, один человек погиб, еще четверо пострадали.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Жертва и пострадавшие 

"Еще один вражеский удар по областному центру. По предварительным данным, двое людей нуждаются в помощи медиков", - сообщил Федоров в 16:18.

В 17:25 чиновник уточнил, что в результате вражеской атаки один человек погиб, еще четверо получили осколочные ранения. Им оказывается вся необходимая помощь.

Последствия атаки

обстрел Запорожья

обстрел Запорожья

обстрел Запорожья

обстрел Запорожья

Обновление

Позже Федоров сообщил обновленную информацию о последствиях вражеской атаки.

"Ранены люди, разрушенны частные дома, возник пожар, повреждено учебное заведение: россияне управляемыми авиабомбами снова ударили по Запорожью. Все последствия атаки устанавливаются, всем пострадавшим оказывается помощь", - написал он в 17:59.

наслідки атаки на Запоріжжя

наслідки атаки на Запоріжжя

наслідки атаки на Запоріжжя

наслідки атаки на Запоріжжя

наслідки атаки на Запоріжжя

Также известно, что вследствие вражеского удара по детсаду ранения получил охранник. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

Позже стало известно, что количество пострадавших выросло до 9.

Обновление

В 19:31 Федоров сообщил, что возросло количество жертв и пострадавших вследствие вражеской атаки на Запорожье.

Он рассказал, что за полтора часа россияне сбросили на Запорожье семь управляемых авиабомб.

"62-летний и 45-летний мужчины погибли. Пятнадцати жителям областного центра, в возрасте от 47 до 87 лет, понадобилась помощь врачей из-за полученных осколочных ранений, контузии и травмы. 76-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

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Запорожье (2985) Запорожская область (4523) атака (1656) жертва (347) Запорожский район (658)
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Топ комментарии
+4
Треба знову розробити, з урахуванням нових умов, спецоперацію, з тимчасового розміщення Patriot pac-2, десь біля Запоріжжя, щоб збити декілька літаків су-34, що каби запускають. Це хоч і дуже складна операція, але вже давно не було такого, відповідно вже час. Може в росіян знову, хоч на якийсь час з'явиться відчуття страху підлітати так близько до Запоріжжя.
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30.06.2026 20:06 Ответить
+2
Зараз знову мені всі пояснять, що наші удари по НПЗ - то адекватна відповідь на геноцид наших людей.
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30.06.2026 19:24 Ответить
+2
Все нормально, головне і надалі воювати з бензиновими діжками замість атак на кацапські аеродроми.
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30.06.2026 19:59 Ответить

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