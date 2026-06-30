Оккупанты сбросили на Запорожье семь КАБов: два человека погибли, 15 ранены, поврежден детсад. Фоторепортаж+ВИДЕО (обновлено)

Днём в среду, 30 июня, российские захватчики в очередной раз нанесли удар по Запорожью. По предварительным данным, один человек погиб, еще четверо пострадали.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Жертва и пострадавшие

"Еще один вражеский удар по областному центру. По предварительным данным, двое людей нуждаются в помощи медиков", - сообщил Федоров в 16:18.

В 17:25 чиновник уточнил, что в результате вражеской атаки один человек погиб, еще четверо получили осколочные ранения. Им оказывается вся необходимая помощь.

Последствия атаки

Обновление

Позже Федоров сообщил обновленную информацию о последствиях вражеской атаки.

"Ранены люди, разрушенны частные дома, возник пожар, повреждено учебное заведение: россияне управляемыми авиабомбами снова ударили по Запорожью. Все последствия атаки устанавливаются, всем пострадавшим оказывается помощь", - написал он в 17:59.

Также известно, что вследствие вражеского удара по детсаду ранения получил охранник. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Позже стало известно, что количество пострадавших выросло до 9.

Обновление

В 19:31 Федоров сообщил, что возросло количество жертв и пострадавших вследствие вражеской атаки на Запорожье.

Он рассказал, что за полтора часа россияне сбросили на Запорожье семь управляемых авиабомб.

"62-летний и 45-летний мужчины погибли. Пятнадцати жителям областного центра, в возрасте от 47 до 87 лет, понадобилась помощь врачей из-за полученных осколочных ранений, контузии и травмы. 76-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Смотрите также: РФ атаковала Запорожье беспилотником: ранен человек, на промышленном объекте - пожар. ФОТО