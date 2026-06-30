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Новини Обстріли Запоріжжя
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Окупанти скинули на Запоріжжя сім КАБів: дві людини загинули, 15 поранені, пошкоджено дитсадок. ФОТОрепортаж+ВІДЕО (оновлено)

30 червня вдень російські загарбники вчергове завдали удару по Запоріжжю. Попередньо відомо про одну загиблу людину та ще чотирьох постраждалих.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Жертва та постраждалі 

"Ще один ворожий удар по обласному центру. Попередньо, двоє людей потребують допомоги медиків", - повідомив Федоров о 16:18.

О 17:25 посадовець уточнив, що внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще чотири - дістали осколкові поранення. Їм надається уся необхідна допомога.

Наслідки атаки

обстріл Запоріжжя

обстріл Запоріжжя

обстріл Запоріжжя

обстріл Запоріжжя

Оновлення

Зголом Федоров повідомив оновлену інформацію щодо наслідків ворожої атаки.

"Поранені люди, зруйновані приватні будинки, виникла пожежа, пошкоджений заклад освіти: росіяни керованими авіабомбами знову ударили по Запоріжжю. Всі наслідки атаки встановлюються, всім постраждалим надається допомога", - написав він о 17:59.

наслідки атаки на Запоріжжя

наслідки атаки на Запоріжжя

наслідки атаки на Запоріжжя

наслідки атаки на Запоріжжя

наслідки атаки на Запоріжжя

Також відомо, що внаслідок ворожого удару по дитсадку, поранень зазнав охоронець. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

Пізніше стало відомо, що  кількість постраждалих зросла до 9. 

Оновлення

О 19:31 Федоров повідомив, що зросла кількість жертв та постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Він розповів, що за півтори години росіяни скинули на Запоріжжя сім керованих авіабомб.

"62-річний та 45-річний чоловіки загинули. П'ятнадцяти мешканцям обласного центру, віком від 47 до 87 років, знадобилася допомога лікарів через отримані осколкові поранення, контузії та травми. 76-річна жінка госпіталізована у важкому стані. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", - сказано в повідомленні. 

Дивіться також: РФ атакувала Запоріжжя безпілотником: поранено людину, на промисловому об’єкті пожежа. ФОТО

Автор: 

Запоріжжя (2638) Запорізька область (5049) атака (1724) жертва (299) Запорізький район (667)
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Топ коментарі
+4
Треба знову розробити, з урахуванням нових умов, спецоперацію, з тимчасового розміщення Patriot pac-2, десь біля Запоріжжя, щоб збити декілька літаків су-34, що каби запускають. Це хоч і дуже складна операція, але вже давно не було такого, відповідно вже час. Може в росіян знову, хоч на якийсь час з'явиться відчуття страху підлітати так близько до Запоріжжя.
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30.06.2026 20:06 Відповісти
+2
Зараз знову мені всі пояснять, що наші удари по НПЗ - то адекватна відповідь на геноцид наших людей.
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30.06.2026 19:24 Відповісти
+2
Все нормально, головне і надалі воювати з бензиновими діжками замість атак на кацапські аеродроми.
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30.06.2026 19:59 Відповісти

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