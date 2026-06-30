Окупанти скинули на Запоріжжя сім КАБів: дві людини загинули, 15 поранені, пошкоджено дитсадок. ФОТОрепортаж+ВІДЕО (оновлено)

30 червня вдень російські загарбники вчергове завдали удару по Запоріжжю. Попередньо відомо про одну загиблу людину та ще чотирьох постраждалих.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Жертва та постраждалі

"Ще один ворожий удар по обласному центру. Попередньо, двоє людей потребують допомоги медиків", - повідомив Федоров о 16:18.

О 17:25 посадовець уточнив, що внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще чотири - дістали осколкові поранення. Їм надається уся необхідна допомога.

Наслідки атаки

Оновлення

Зголом Федоров повідомив оновлену інформацію щодо наслідків ворожої атаки.

"Поранені люди, зруйновані приватні будинки, виникла пожежа, пошкоджений заклад освіти: росіяни керованими авіабомбами знову ударили по Запоріжжю. Всі наслідки атаки встановлюються, всім постраждалим надається допомога", - написав він о 17:59.

Також відомо, що внаслідок ворожого удару по дитсадку, поранень зазнав охоронець. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 9.

Оновлення

О 19:31 Федоров повідомив, що зросла кількість жертв та постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Він розповів, що за півтори години росіяни скинули на Запоріжжя сім керованих авіабомб.

"62-річний та 45-річний чоловіки загинули. П'ятнадцяти мешканцям обласного центру, віком від 47 до 87 років, знадобилася допомога лікарів через отримані осколкові поранення, контузії та травми. 76-річна жінка госпіталізована у важкому стані. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", - сказано в повідомленні.

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