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Новини Обстріли Запоріжжя
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РФ вдарила по терміналу логістичної компанії у Запоріжжі

РФ вдарила по Запоріжжю 2 липня: наслідки

Російські окупанти атакували термінал логістичної компанії у Запоріжжі.

Про це повідомив глава ОВА Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Дим, який бачать запоріжці - це ворожа атака по місту.

Пошкоджений термінал логістичної компанії", - зазначив він.

Пізніше Федоров додав, що минулося без постраждалих.

РФ вдарила по Запоріжжю 2 липня: наслідки

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Що передувало?

Відомо, що в ніч на 2 липня російські окупанти вдарили по логістичному центру компанії "Нова пошта" в Оболонському районі Києва.

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Запоріжжя (2638) обстріл (34817) Запорізька область (5059) Запорізький район (673)
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