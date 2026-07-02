РФ вдарила по терміналу логістичної компанії у Запоріжжі

Російські окупанти атакували термінал логістичної компанії у Запоріжжі.

Про це повідомив глава ОВА Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Дим, який бачать запоріжці - це ворожа атака по місту.



Пошкоджений термінал логістичної компанії", - зазначив він.

Пізніше Федоров додав, що минулося без постраждалих.

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Що передувало?

Відомо, що в ніч на 2 липня російські окупанти вдарили по логістичному центру компанії "Нова пошта" в Оболонському районі Києва.

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