Россияне в очередной раз ударили по Запорожью: ранена женщина, под завалами могут находиться люди. ВИДЕО+ФОТО

Поздно вечером 3 июля российские оккупационные войска в очередной раз нанесли удар по Запорожью. Пострадала женщина, под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Под завалами могут находиться люди

"В результате очередного удара врага по Запорожью ранена женщина. По предварительным данным, под завалами находятся люди", — говорится в сообщении.

Последствия атаки

Также Федоров показал, как выглядят последствия вражеской атаки по городу.

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