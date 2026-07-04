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Россияне в очередной раз ударили по Запорожью: ранена женщина, под завалами могут находиться люди. ВИДЕО+ФОТО
Поздно вечером 3 июля российские оккупационные войска в очередной раз нанесли удар по Запорожью. Пострадала женщина, под завалами могут находиться люди.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Под завалами могут находиться люди
"В результате очередного удара врага по Запорожью ранена женщина. По предварительным данным, под завалами находятся люди", — говорится в сообщении.
Последствия атаки
Также Федоров показал, как выглядят последствия вражеской атаки по городу.
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