УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10831 відвідувач онлайн
Новини Фото Атака РФ на Запоріжжя
2 918 17

Окупанти вдарили по Запоріжжю: семеро поранених, серед яких - дитина, зайнялася автостоянка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Удень 4 липня російські війська завдали удару по Запоріжжю, унаслідок чого палає автостоянка, є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Поранені через удар

За останніми даними, через ворожу атаку на Запоріжжя вже відомо про чотирьох поранених. Зокрема, поранено 10-річну дитину - вже перебуває під наглядом медиків.

Також читайте: Росіяни FPV-дронами атакували відділення "Нової пошти" в Запоріжжі: загинув водій

Пошкодження

Також зазначається, що через ворожий обстріл пошкоджено приватні будинки.

Крім того, горить автостоянка. Зайнялися десятки автівок. Пожежу вже ліквідовують.

Також читайте: Доба на Запоріжжі: двоє загиблих, 39 поранених, серед постраждалих - діти

Пізніше Федоров повідомив, що кількість постраждалих, внаслідок ворожого удару по обласному центру, збільшилась до 5. 

Згодом стало відомо, що кількість поранених збільшилася до 7 осіб.

За даними Запорізької обласної прокуратури, унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, будівлю непрацюючої музичної школи, дорожнє покриття та автомобілі. 

Наслідки атаки

Атака РФ на Запоріжжя
Атака РФ на Запоріжжя
Атака РФ на Запоріжжя
Атака РФ на Запоріжжя
Атака РФ на Запоріжжя
Атака РФ на ЗапоріжжяУдар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю

Автор: 

Запоріжжя (2654) обстріл (34993) Запорізька область (5076) Запорізький район (686)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Мы вообще хоть пытаемся атаковать аэродромы этих кабоносов? Или всех все устраивает, будем палить бочки с мазутом? Не, это хорошее дело, конечно, но город разваливают понемногу. И противодействия аж никакого, походу.
показати весь коментар
04.07.2026 18:43 Відповісти
+5
Кожен день каби... і рішення нуль...
показати весь коментар
04.07.2026 19:49 Відповісти
+4
Може настав час, фуярити по растову і сочі, хоча б як і по белгороду...?
показати весь коментар
04.07.2026 18:44 Відповісти

Завантаження...

 
 