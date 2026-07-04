Окупанти вдарили по Запоріжжю: семеро поранених, серед яких - дитина, зайнялася автостоянка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Удень 4 липня російські війська завдали удару по Запоріжжю, унаслідок чого палає автостоянка, є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Поранені через удар

За останніми даними, через ворожу атаку на Запоріжжя вже відомо про чотирьох поранених. Зокрема, поранено 10-річну дитину - вже перебуває під наглядом медиків.

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Пошкодження

Також зазначається, що через ворожий обстріл пошкоджено приватні будинки.

Крім того, горить автостоянка. Зайнялися десятки автівок. Пожежу вже ліквідовують.

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Пізніше Федоров повідомив, що кількість постраждалих, внаслідок ворожого удару по обласному центру, збільшилась до 5.

Згодом стало відомо, що кількість поранених збільшилася до 7 осіб.

За даними Запорізької обласної прокуратури, унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, будівлю непрацюючої музичної школи, дорожнє покриття та автомобілі.

Наслідки атаки















