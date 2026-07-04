Окупанти вдарили по Запоріжжю: семеро поранених, серед яких - дитина, зайнялася автостоянка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
Удень 4 липня російські війська завдали удару по Запоріжжю, унаслідок чого палає автостоянка, є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Поранені через удар
За останніми даними, через ворожу атаку на Запоріжжя вже відомо про чотирьох поранених. Зокрема, поранено 10-річну дитину - вже перебуває під наглядом медиків.
Пошкодження
Також зазначається, що через ворожий обстріл пошкоджено приватні будинки.
Крім того, горить автостоянка. Зайнялися десятки автівок. Пожежу вже ліквідовують.
Пізніше Федоров повідомив, що кількість постраждалих, внаслідок ворожого удару по обласному центру, збільшилась до 5.
Згодом стало відомо, що кількість поранених збільшилася до 7 осіб.
За даними Запорізької обласної прокуратури, унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, будівлю непрацюючої музичної школи, дорожнє покриття та автомобілі.
Наслідки атаки
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