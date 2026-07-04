Росіяни FPV-дронами атакували відділення "Нової пошти" в Запоріжжі: загинув водій
Увечері 3 липня під час російської атаки FPV-дрони вдарили по відділенню №7 "Нової пошти" у Запоріжжі, унаслідок чого загинув співробітник.
Про це повідомили в компанії, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Вчора ввечері росіяни атакували місто. Пошкоджено відділення № 7 Нової пошти. На місце оперативно прибули рятувальники, працівники екстрених служб та правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.
Загинув співробітник
Повідомляється, що в результаті ворожої атаки загинув співробітник компанії- перевізника, водій Валерій Гафикін, якому було 50 років.
"Ми на постійному зв’язку з родиною загиблого та надаємо всю необхідну допомогу і підтримку. Компанія також візьме на себе організацію поховання колеги", - повідомили в "Новій пошті".
Відправлення не постраждали
У "Новій пошті" зазначили, що оперативно перебудували логістику. Затримок доставки не передбачено. Відправлення клієнтів вціліли.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль