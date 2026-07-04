Россияне атаковали отделение "Новой почты" в Запорожье с помощью FPV-дронов: погиб водитель

Вечером 3 июля во время российской атаки FPV-дроны нанесли удар по отделению №7 "Новой почты" в Запорожье, вследствие чего погиб сотрудник.

Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Вчера вечером россияне атаковали город. Повреждено отделение № 7 "Новой почты". На место оперативно прибыли спасатели, сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

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Погиб сотрудник

Сообщается, что вследствие вражеской атаки погиб сотрудник компании-перевозчика, водитель Валерий Гафикин, которому было 50 лет.

"Мы находимся на постоянной связи с семьей погибшего и оказываем всю необходимую помощь и поддержку. Компания также возьмет на себя организацию похорон коллеги", — сообщили в "Новой почте".

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Посылки не пострадали

В "Новой почте" отметили, что оперативно перестроили логистику. Задержек с доставкой не предвидится. Посылки клиентов уцелели.