Враг атаковал Днепр: под ударом предприятие

Ранним утром 5 июля 2026 года войска РФ нанесли удары по Днепру.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Первые подробности

"Враг атаковал Днепр. Нанес удар по предприятию. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Новость будет дополняться

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали Днепропетровскую область баллистическими ракетами: под ударом транспортная инфраструктура

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что утром 4 июля российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по Днепру. В результате атаки пострадали мирные жители.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Днепру: число жертв возросло до 7, раненый мужчина скончался в больнице