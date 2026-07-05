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Враг атаковал Днепр: под ударом предприятие
Ранним утром 5 июля 2026 года войска РФ нанесли удары по Днепру.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"Враг атаковал Днепр. Нанес удар по предприятию. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
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Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что утром 4 июля российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по Днепру. В результате атаки пострадали мирные жители.
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