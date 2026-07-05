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Ворог атакував Дніпро: під ударом підприємство
Під ранок 5 липня 2026 року війська РФ завдали ударів по Дніпру.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"Ворог атакував Дніпро. Ударив по підприємству. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
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Обстріли за добу
Минулої доби двоє людей дістали поранень внаслідок обстрілів Дніпропетровщини. Понад 10 разів ворог атакував 4 райони безпілотниками, артилерією і ракетами.
- У Дніпрі пошкоджене підприємство.
- У Павлограді понівечені оселі й автівки. Постраждали двоє людей.
- У Кам'янському районі противник поцілив по П'ятихатській громаді. Пошкоджена інфраструктура.
- На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька громади. Понівечений приватний будинок.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що вранці 4 липня російські війська завдали удару балістичними ракетами по Дніпру. Внаслідок атаки постраждали мирні жителі.
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