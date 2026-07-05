Ворог атакував Дніпро: під ударом підприємство

Під ранок 5 липня 2026 року війська РФ завдали ударів по Дніпру.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"Ворог атакував Дніпро. Ударив по підприємству. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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Обстріли за добу

Минулої доби двоє людей дістали поранень внаслідок обстрілів Дніпропетровщини. Понад 10 разів ворог атакував 4 райони безпілотниками, артилерією і ракетами.

У Дніпрі пошкоджене підприємство.

У Павлограді понівечені оселі й автівки. Постраждали двоє людей.

У Кам'янському районі противник поцілив по П'ятихатській громаді. Пошкоджена інфраструктура.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька громади. Понівечений приватний будинок.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що вранці 4 липня російські війська завдали удару балістичними ракетами по Дніпру. Внаслідок атаки постраждали мирні жителі.

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