Удар РФ по Дніпру: кількість жертв зросла до 7, поранений чоловік помер у лікарні

Сьогодні вранці в лікарні помер 59-річний чоловік, який дістав важких поранень під час ворожої атаки на Дніпро напередодні.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Жертви ворожого удару

Як зазначається, лікарі зробили все можливе, але, на жаль, врятувати його не вдалося.

"Цей ракетний удар забрав життя сімох людей - шістьох чоловіків та однієї жінки", - уточнив очільник області.

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Стан поранених

За його словами, 16 постраждалих містян залишаються у медзакладах. Із них семеро - у важкому стані.

Що передувало?

29 червня повідомлялося, що ворог завдав удару по підприємству у Дніпрі. Повідомлялося про загиблих і десятки поранених.

На вечір стало відомо про 6 загиблих у Дніпрі через удар РФ, загалом в області 35 поранених.

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