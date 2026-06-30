647 0
Удар РФ по Дніпру: кількість жертв зросла до 7, поранений чоловік помер у лікарні
Сьогодні вранці в лікарні помер 59-річний чоловік, який дістав важких поранень під час ворожої атаки на Дніпро напередодні.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Жертви ворожого удару
Як зазначається, лікарі зробили все можливе, але, на жаль, врятувати його не вдалося.
"Цей ракетний удар забрав життя сімох людей - шістьох чоловіків та однієї жінки", - уточнив очільник області.
Стан поранених
За його словами, 16 постраждалих містян залишаються у медзакладах. Із них семеро - у важкому стані.
Що передувало?
- 29 червня повідомлялося, що ворог завдав удару по підприємству у Дніпрі. Повідомлялося про загиблих і десятки поранених.
- На вечір стало відомо про 6 загиблих у Дніпрі через удар РФ, загалом в області 35 поранених.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль