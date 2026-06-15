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Новини Фото Атака на Дніпро
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У Дніпрі пошкоджено будівлю та орган у Будинку органної та камерної музики. ФОТОрепортаж

Унаслідок нічної російської атаки в Дніпрі зазнав пошкоджень Будинок органної та камерної музики — пам’ятка архітектури та один із символів міста, якому понад 110 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.

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Постраждала не лише будівля, а й унікальний орган, встановлений у концертній залі у 1985 році. Інструмент був виготовлений німецькою компанією Sauer та має понад 2 тисячі труб і десятки регістрів.

Цей орган десятиліттями звучав у залі та був добре відомий багатьом поколінням дніпрян.

Через значні пошкодження заклад тимчасово не зможе працювати у звичному режимі та проводити концерти.

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Наслідки атаки

Унаслідок російської атаки зазнала руйнувань будівля Будинку органної та камерної музики, пошкоджено унікальний орган Sauer
Унаслідок російської атаки зазнала руйнувань будівля Будинку органної та камерної музики, пошкоджено унікальний орган Sauer
Унаслідок російської атаки зазнала руйнувань будівля Будинку органної та камерної музики, пошкоджено унікальний орган Sauer
Унаслідок російської атаки зазнала руйнувань будівля Будинку органної та камерної музики, пошкоджено унікальний орган Sauer
Унаслідок російської атаки зазнала руйнувань будівля Будинку органної та камерної музики, пошкоджено унікальний орган Sauer
Унаслідок російської атаки зазнала руйнувань будівля Будинку органної та камерної музики, пошкоджено унікальний орган Sauer
Унаслідок російської атаки зазнала руйнувань будівля Будинку органної та камерної музики, пошкоджено унікальний орган Sauer
Дніпро
Дніпро
Дніпро
Дніпро
Дніпро
Дніпро
Дніпро

Масована атака на Україну 15 червня

  • Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.
  • Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
  • За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.
  • Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
  • За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
  • Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.
  • Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.
  • Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

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Дніпро (3571) обстріл (34491) руйнування (297) Дніпропетровська область (5134) Дніпровський район (422)
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Біль. Сум. Гнів.
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15.06.2026 11:13 Відповісти
А синагогу не пошкодити, ну і слава Богу
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15.06.2026 11:18 Відповісти
Настав час владі звернути увагу на московський кремль!!!Харківський художній музей,Києвопечерська лавра,Дім органної музики не ЗБІГ!!!!
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15.06.2026 11:21 Відповісти
 
 