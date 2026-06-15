У Дніпрі пошкоджено будівлю та орган у Будинку органної та камерної музики. ФОТОрепортаж

Унаслідок нічної російської атаки в Дніпрі зазнав пошкоджень Будинок органної та камерної музики — пам’ятка архітектури та один із символів міста, якому понад 110 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.

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Постраждала не лише будівля, а й унікальний орган, встановлений у концертній залі у 1985 році. Інструмент був виготовлений німецькою компанією Sauer та має понад 2 тисячі труб і десятки регістрів.

Цей орган десятиліттями звучав у залі та був добре відомий багатьом поколінням дніпрян.

Через значні пошкодження заклад тимчасово не зможе працювати у звичному режимі та проводити концерти.

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