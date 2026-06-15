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У Дніпрі пошкоджено будівлю та орган у Будинку органної та камерної музики. ФОТОрепортаж
Унаслідок нічної російської атаки в Дніпрі зазнав пошкоджень Будинок органної та камерної музики — пам’ятка архітектури та один із символів міста, якому понад 110 років.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.
Постраждала не лише будівля, а й унікальний орган, встановлений у концертній залі у 1985 році. Інструмент був виготовлений німецькою компанією Sauer та має понад 2 тисячі труб і десятки регістрів.
Цей орган десятиліттями звучав у залі та був добре відомий багатьом поколінням дніпрян.
Через значні пошкодження заклад тимчасово не зможе працювати у звичному режимі та проводити концерти.
Наслідки атаки
Масована атака на Україну 15 червня
- Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.
- Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
- За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.
- Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
- За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
- Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.
- Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.
- Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.
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швеллер
показати весь коментар15.06.2026 11:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Olena Olena #512149
показати весь коментар15.06.2026 11:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ihor Djoboldin
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