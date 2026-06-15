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В Днепре повреждено здание и орган в Доме органной и камерной музыки. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате ночной российской атаки в Днепре был поврежден Дом органной и камерной музыки - памятник архитектуры и один из символов города, которому более 110 лет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.
Пострадало не только здание, но и уникальный орган, установленный в концертном зале в 1985 году. Инструмент был изготовлен немецкой компанией Sauer и имеет более 2 тысяч труб и десятки регистров.
Этот орган десятилетиями звучал в зале и был хорошо известен многим поколениям днепрян.
Из-за значительных повреждений заведение временно не сможет работать в обычном режиме и проводить концерты.
Последствия атаки
Массированная атака на Украину 15 июня
- Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.
- После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
- По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
- Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
- По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
- Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
- Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
- Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.
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швеллер
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Olena Olena #512149
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Ihor Djoboldin
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