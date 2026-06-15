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Новости Фото Атака на Днепр
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В Днепре повреждено здание и орган в Доме органной и камерной музыки. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночной российской атаки в Днепре был поврежден Дом органной и камерной музыки - памятник архитектуры и один из символов города, которому более 110 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.

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Пострадало не только здание, но и уникальный орган, установленный в концертном зале в 1985 году. Инструмент был изготовлен немецкой компанией Sauer и имеет более 2 тысяч труб и десятки регистров.

Этот орган десятилетиями звучал в зале и был хорошо известен многим поколениям днепрян.

Из-за значительных повреждений заведение временно не сможет работать в обычном режиме и проводить концерты.

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Последствия атаки

В результате российской атаки было разрушено здание Дома органной и камерной музыки, поврежден уникальный орган Sauer
В результате российской атаки было разрушено здание Дома органной и камерной музыки, поврежден уникальный орган Sauer
В результате российской атаки было разрушено здание Дома органной и камерной музыки, поврежден уникальный орган Sauer
В результате российской атаки было разрушено здание Дома органной и камерной музыки, поврежден уникальный орган Sauer
В результате российской атаки было разрушено здание Дома органной и камерной музыки, поврежден уникальный орган Sauer
В результате российской атаки было разрушено здание Дома органной и камерной музыки, поврежден уникальный орган Sauer
В результате российской атаки было разрушено здание Дома органной и камерной музыки, поврежден уникальный орган Sauer
Днепр
Днепр
Днепр
Днепр
Днепр
Днепр
Днепр

Массированная атака на Украину 15 июня

  • Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.
  • После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
  • По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
  • Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
  • По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
  • Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
  • Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
  • Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

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Днепр (4644) обстрел (33139) разрушение (197) Днепропетровская область (5315) Днепровский район (415)
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Біль. Сум. Гнів.
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15.06.2026 11:13 Ответить
А синагогу не пошкодити, ну і слава Богу
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15.06.2026 11:18 Ответить
Настав час владі звернути увагу на московський кремль!!!Харківський художній музей,Києвопечерська лавра,Дім органної музики не ЗБІГ!!!!
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15.06.2026 11:21 Ответить
Як же воно легко ламати. Мирзенна нація на чолі з "окурком".
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15.06.2026 12:01 Ответить
 
 