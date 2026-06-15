В Днепре повреждено здание и орган в Доме органной и камерной музыки. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночной российской атаки в Днепре был поврежден Дом органной и камерной музыки - памятник архитектуры и один из символов города, которому более 110 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.

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Пострадало не только здание, но и уникальный орган, установленный в концертном зале в 1985 году. Инструмент был изготовлен немецкой компанией Sauer и имеет более 2 тысяч труб и десятки регистров.

Этот орган десятилетиями звучал в зале и был хорошо известен многим поколениям днепрян.

Из-за значительных повреждений заведение временно не сможет работать в обычном режиме и проводить концерты.

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Последствия атаки





























Массированная атака на Украину 15 июня