СБУ затримала агентку РФ, яка коригувала удари по Дніпру

Контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала у Дніпрі ще одну російську агентку, яка, за даними слідства, коригувала ракетно-дронові удари РФ по місту на початку червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Фігуранткою виявилася місцева безробітна. Російські спецслужби звернули на неї увагу через прокремлівські коментарі, які вона залишала в Telegram-чатах.

Збирала дані про оборонні підприємства

Після вербування жінка отримала завдання збирати інформацію про оборонні підприємства Дніпра. Вона відстежувала їхнє розташування та технічний стан, щоб допомогти російським військовим підготувати нові комбіновані удари.

Під час розвідувальних виїздів агентка фотографувала периметри об'єктів, приділяючи особливу увагу адміністративним будівлям, виробничим цехам і логістичним центрам.

Окрім збору інформації про потенційні цілі, жінка фіксувала наслідки російських атак і передавала ці відомості своєму куратору. За версією слідства, ці дані використовувалися для планування нових або коригування повторних ударів по місту.

Підозра у державній зраді

Співробітники СБУ задокументували діяльність підозрюваної та затримали її за місцем проживання. Під час обшуку правоохоронці вилучили смартфон із доказами співпраці з російськими спецслужбами.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрювана перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію із викриття агентки провели співробітники Головного управління СБУ в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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