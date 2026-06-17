Коригував ворожі удари по Черкащині: до 15 років засуджено агента ФСБ, - СБУ

Агент ФСБ, якого СБУ викрила у червні 2025 року на коригуванні обстрілів Черкас, отримав 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Встановлено, що наведенням російських атак займався завербований ворогом студент місцевого університету. У поле зору рашистів він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах.

Після вербування та інструктажу агент почав обходити місцевість і фіксувати для ФСБ наслідки ударів по обласному центру.

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Завдання для ФСБ

Задокументовано, як зловмисник прибув на місце ворожого "прильоту", сфотографував його та прозвітував куратору з РФ. Для контактів з російським спецслужбістом зрадник використовував анонімний чат у популярному месенджері.

Також агент відстежував бойові позиції радіолокаційних станцій Сил оборони, які захищають повітряний простір центрального регіону України.

Зазначається, що в разі виявлення української ППО він мав передати ФСБ відповідні координати для підготовки комбінованих атак по військових об’єктах.

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Ще одним його завданням було з’ясувати рівень захисту адмінбудівлі обласного управління Національної поліції.

Викриття агента

Повідомляється, що співробітники СБУ викрили зловмисника на початковому етапі його шпигунської активності і затримали за місцем проживання.

Під час обшуку в нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

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За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).