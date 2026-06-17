Корректировал вражеские удары по Черкасщине: агент ФСБ приговорен к 15 годам лишения свободы, - СБУ
Агент ФСБ, которого СБУ разоблачила в июне 2025 года при корректировке обстрелов Черкасс, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Установлено, что наведением российских атак занимался завербованный врагом студент местного университета. В поле зрения рашистов он попал, когда искал "легкие заработки" в Telegram-каналах.
После вербовки и инструктажа агент начал обходить местность и фиксировать для ФСБ последствия ударов по областному центру.
Задание для ФСБ
Зафиксировано, как злоумышленник прибыл на место вражеского "прилета", сфотографировал его и отчитался куратору из РФ. Для контактов с российским спецслужбовцем предатель использовал анонимный чат в популярном мессенджере.
Также агент отслеживал боевые позиции радиолокационных станций Сил обороны, защищающих воздушное пространство центрального региона Украины.
Отмечается, что в случае обнаружения украинской ПВО он должен был передать ФСБ соответствующие координаты для подготовки комбинированных атак по военным объектам.
Еще одной его задачей было выяснить уровень защиты административного здания областного управления Национальной полиции.
Разоблачение агента
Сообщается, что сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника на начальном этапе его шпионской деятельности и задержали по месту жительства.
Во время обыска у него был изъят смартфон с доказательствами работы на врага.
По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
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