Корректировал вражеские удары по Черкасщине: агент ФСБ приговорен к 15 годам лишения свободы, - СБУ

Агент ФСБ, которого СБУ разоблачила в июне 2025 года при корректировке обстрелов Черкасс, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Установлено, что наведением российских атак занимался завербованный врагом студент местного университета. В поле зрения рашистов он попал, когда искал "легкие заработки" в Telegram-каналах.

После вербовки и инструктажа агент начал обходить местность и фиксировать для ФСБ последствия ударов по областному центру.

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Задание для ФСБ

Зафиксировано, как злоумышленник прибыл на место вражеского "прилета", сфотографировал его и отчитался куратору из РФ. Для контактов с российским спецслужбовцем предатель использовал анонимный чат в популярном мессенджере.

Также агент отслеживал боевые позиции радиолокационных станций Сил обороны, защищающих воздушное пространство центрального региона Украины.

Отмечается, что в случае обнаружения украинской ПВО он должен был передать ФСБ соответствующие координаты для подготовки комбинированных атак по военным объектам.

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Еще одной его задачей было выяснить уровень защиты административного здания областного управления Национальной полиции.

Разоблачение агента

Сообщается, что сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника на начальном этапе его шпионской деятельности и задержали по месту жительства.

Во время обыска у него был изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

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По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).