Агент РФ, который пытался взорвать бойца Нацгвардии во время "свидания с девушкой", получил 7,5 лет лишения свободы, - СБУ. ФОТО

На основании доказательств, собранных контрразведкой и следователями Службы безопасности, тюремный срок получил агент российской военной разведки (более известной как ГРУ), которого СБУ разоблачила в июне 2025 года при подготовке теракта в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Что известно о предателе?

Как установило расследование, злоумышленником оказался завербованный врагом помощник шеф-повара местного ресторана, который готовил подрыв военнослужащего Национальной гвардии Украины.

Для выполнения задания врага агент приобрел скутер, заложил в него самодельную бомбу и оставил в одном из дворов в Днепровском районе столицы.

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Военный чудом не пострадал

Затем российские спецслужбисты выманили военного на место запланированного теракта под предлогом свидания с девушкой из чата знакомств.

Когда мужчина прибыл на место встречи, рашисты от имени виртуальной "знакомой" отправили ему сообщение, чтобы он взял со скутера ключи якобы от ее квартиры.

Не увидев ключей в замке зажигания, военный быстро отошел от заминированного транспортного средства и тем самым спас свою жизнь.

После неудачного покушения агент получил новое задание: прибыть в город Прилуки в Черниговской области, поселиться в отеле и готовиться к совершению поджогов на севере Украины.

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