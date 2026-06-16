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Новости Фото Теракты в Украине Приговоры за государственную измену
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Агент РФ, который пытался взорвать бойца Нацгвардии во время "свидания с девушкой", получил 7,5 лет лишения свободы, - СБУ. ФОТО

На основании доказательств, собранных контрразведкой и следователями Службы безопасности, тюремный срок получил агент российской военной разведки (более известной как ГРУ), которого СБУ разоблачила в июне 2025 года при подготовке теракта в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Что известно о предателе?

Как установило расследование, злоумышленником оказался завербованный врагом помощник шеф-повара местного ресторана, который готовил подрыв военнослужащего Национальной гвардии Украины.

агент РФ

Для выполнения задания врага агент приобрел скутер, заложил в него самодельную бомбу и оставил в одном из дворов в Днепровском районе столицы.

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Военный чудом не пострадал

Затем российские спецслужбисты выманили военного на место запланированного теракта под предлогом свидания с девушкой из чата знакомств.

Когда мужчина прибыл на место встречи, рашисты от имени виртуальной "знакомой" отправили ему сообщение, чтобы он взял со скутера ключи якобы от ее квартиры.

Не увидев ключей в замке зажигания, военный быстро отошел от заминированного транспортного средства и тем самым спас свою жизнь.

После неудачного покушения агент получил новое задание: прибыть в город Прилуки в Черниговской области, поселиться в отеле и готовиться к совершению поджогов на севере Украины.

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Задержание и приговор

  • Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "по горячим следам" сразу после попытки уничтожения автомобиля Сил обороны.
  • Во время обыска у задержанного изъяли компоненты самодельного взрывного устройства и телефон с доказательствами работы на пользу РФ.
  • По материалам Службы безопасности агент признан виновным по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
  • С учётом сотрудничества со следствием суд приговорил его к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

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приговор (1330) СБУ (20770) теракт (2436)
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мало отримав
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16.06.2026 16:28 Ответить
За крадіжку мішка картоплі більше дають.

Важливі обтяжуючі обставини

Навіть якщо сума викраденого мішка картоплі є мінімальною, суворість покарання кардинально змінюється через супутні фактори:

Умови воєнного стану: Будь-яка крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану, автоматично кваліфікується за ч. 4 ст. 185 КК України. Це вважається тяжким злочином і передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
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16.06.2026 16:41 Ответить
Практично мінімалку отримав згідно ч.2...
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16.06.2026 16:51 Ответить
Замах на вбивство військового у воєнний час - 7,5 років?...ту падаль тільки на розмінування голіруч, таке створіння не має права на життя)
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16.06.2026 17:33 Ответить
 
 