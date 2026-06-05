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Бывшую судью Богомолову, которая передавала данные об "азовцах" оккупантам, приговорили к 15 годам тюрьмы, - Кравченко

Бывшую судью Полтавского районного суда Полтавской области (командированную из Бердянского городского районного суда Запорожской области) Ларису Богомолову приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

Во время оккупации Бердянска весной 2022 года местная судья по собственной инициативе вышла на контакт с представителем спецслужб Российской Федерации и начала работать на врага.

"Выполняя задания ФСБ РФ, она собирала и передавала врагу информацию о перемещении украинских военных в Донецкой области, в частности данные о бойцах отдельного отряда специального назначения "Азов". Также собирала сведения о работниках судов и медицинских учреждений Бердянска, которые поддерживали Украину.

Параллельно формировала у коллег лояльность к оккупационным властям и помогала комплектовать штат незаконно созданного в Бердянске псевдоподразделения – "Министерства чрезвычайных ситуаций России", – говорится в сообщении.

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Позже судья выехала на подконтрольную Украине территорию, возглавила один из районных судов Полтавской области и продолжила осуществлять правосудие от имени Украины.

В мае 2023 года она была разоблачена, задержана и уведомлена о подозрении, а Высший совет правосудия принял решение о ее увольнении с должности судьи.

Судья Богомолова получила приговор за государственную измену

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В мае 2023 года под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры ее незаконные действия были раскрыты. Женщину задержали и сообщили о подозрении, а Высший совет правосудия принял решение об ее увольнении с должности судьи.

Суд признал ее виновной в государственной измене и назначил наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Судья Богомолова получила приговор за государственную измену

"До вступления приговора в законную силу осужденная будет находиться под стражей без права залога. Она знала, что делает. Предательство присяги украинскому народу было сознательным выбором.

Теперь пришло время отвечать. И так будет с каждым, кто в мантии или без нее работает на врага", - подытожил Кравченко.

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Автор: 

государственная измена (1689) Офис Генпрокурора (3133)
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Топ комментарии
+6
Ця колишня сукддя часів Великого Голобородька повністю вписується в його команду - зраджувати Україну і передавати інформацію про патріотів ворогу. Вона почула дружину Голобородька, а також бачила, як Голоборордько з москви "отодвигал наші граніци". Такі вони "зелені патріоти".
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05.06.2026 10:17 Ответить
+6
А ще скільки таких суддів сидять в кабінетах, в тому числі з паспортами параши.
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05.06.2026 10:20 Ответить
+6
Маловато дали цій продажній курві за зраду 😡
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05.06.2026 10:22 Ответить
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ВАУ! Таким суди судять по новому
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05.06.2026 10:13 Ответить
Хєррррасє! Прокуратура впаяла реальний а не заочний строк судді. Це якийсь збій у зеленій Матриці.
Але ніт, скоро випустять і засекретять причину як і у випадку з Шуфричем.
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05.06.2026 10:16 Ответить
Ця колишня сукддя часів Великого Голобородька повністю вписується в його команду - зраджувати Україну і передавати інформацію про патріотів ворогу. Вона почула дружину Голобородька, а також бачила, як Голоборордько з москви "отодвигал наші граніци". Такі вони "зелені патріоти".
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05.06.2026 10:17 Ответить
А ще скільки таких суддів сидять в кабінетах, в тому числі з паспортами параши.
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05.06.2026 10:20 Ответить
Маловато дали цій продажній курві за зраду 😡
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05.06.2026 10:22 Ответить
Так її в найближчі місяці Голобородько обміняє на такого самого таксиста з Донецька чи Бердянська.
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05.06.2026 10:25 Ответить
Готувалася ця суддівська тьотка, разом з помічниками та родичами, до нових собі майнових надбань, за результатами окупації московитами України з 2022 року!! Це типова поведінка, отої зкацапленої запроданки після її проживання в Україні, яка характерна і для отих шукачів заробити «льохко дєньог», що коригують удари окупантів по своїх сусідам та знайомим, убивають Патріотів України, як Парубія, Чорновола, Фаріон, Сашка Білого, Сергія Русінова!!
Таке лайно виховане на пропаганді ригоАНАЛІВ мертвечука-шуфрича-деркача-сівковича-бакая….!
Вішати цю потороч треба, як це роблять Сирійці, з асадівською наволоччю!!
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05.06.2026 10:27 Ответить
Невідомо скільки ще громадян рашистської пітьми посідають крісла у владних і довкола владних кабінетах в Україні.

@ "У віце-президента Національної академії медичних наук Ігоря Луріна, який розглядається як кандидат на посаду директора Інституту НАМН, виявили російське громадянство та нерухомість в РФ.
Про це https://ukranews.com/ua/news/1155746-vitse-prezydent-natsionalnoyi-akademiyi-medychnyh-nauk-lurin-yakogo-rozglyadayut-na-posadu пишуть "Українські Новини" з посиланням на джерела у правоохоронних органах...

Посада директора Інституту НАМН передбачає доступ до державної таємниці...

...за даними джерел УН Лурін має чинне російське громадянство, яке він отримав у 2004 році."





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05.06.2026 10:30 Ответить
Яйця глистів - це мікроскопічні утворення, які не видно неозброєним оком. Вони потрапляють в організм через брудні руки і приносять багато шкоди.
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05.06.2026 10:37 Ответить
три роки тривало слідство. Чому так довго? Таке враження що судова система знаходилась в режимі очікування.
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05.06.2026 10:50 Ответить
 
 