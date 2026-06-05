Бывшую судью Богомолову, которая передавала данные об "азовцах" оккупантам, приговорили к 15 годам тюрьмы, - Кравченко
Бывшую судью Полтавского районного суда Полтавской области (командированную из Бердянского городского районного суда Запорожской области) Ларису Богомолову приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену.
Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Во время оккупации Бердянска весной 2022 года местная судья по собственной инициативе вышла на контакт с представителем спецслужб Российской Федерации и начала работать на врага.
"Выполняя задания ФСБ РФ, она собирала и передавала врагу информацию о перемещении украинских военных в Донецкой области, в частности данные о бойцах отдельного отряда специального назначения "Азов". Также собирала сведения о работниках судов и медицинских учреждений Бердянска, которые поддерживали Украину.
Параллельно формировала у коллег лояльность к оккупационным властям и помогала комплектовать штат незаконно созданного в Бердянске псевдоподразделения – "Министерства чрезвычайных ситуаций России", – говорится в сообщении.
Позже судья выехала на подконтрольную Украине территорию, возглавила один из районных судов Полтавской области и продолжила осуществлять правосудие от имени Украины.
В мае 2023 года она была разоблачена, задержана и уведомлена о подозрении, а Высший совет правосудия принял решение о ее увольнении с должности судьи.
В мае 2023 года под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры ее незаконные действия были раскрыты. Женщину задержали и сообщили о подозрении, а Высший совет правосудия принял решение об ее увольнении с должности судьи.
Суд признал ее виновной в государственной измене и назначил наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.
"До вступления приговора в законную силу осужденная будет находиться под стражей без права залога. Она знала, что делает. Предательство присяги украинскому народу было сознательным выбором.
Теперь пришло время отвечать. И так будет с каждым, кто в мантии или без нее работает на врага", - подытожил Кравченко.
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Але ніт, скоро випустять і засекретять причину як і у випадку з Шуфричем.
Таке лайно виховане на пропаганді ригоАНАЛІВ мертвечука-шуфрича-деркача-сівковича-бакая….!
Вішати цю потороч треба, як це роблять Сирійці, з асадівською наволоччю!!
@ "У віце-президента Національної академії медичних наук Ігоря Луріна, який розглядається як кандидат на посаду директора Інституту НАМН, виявили російське громадянство та нерухомість в РФ.
Про це https://ukranews.com/ua/news/1155746-vitse-prezydent-natsionalnoyi-akademiyi-medychnyh-nauk-lurin-yakogo-rozglyadayut-na-posadu пишуть "Українські Новини" з посиланням на джерела у правоохоронних органах...
Посада директора Інституту НАМН передбачає доступ до державної таємниці...
...за даними джерел УН Лурін має чинне російське громадянство, яке він отримав у 2004 році."