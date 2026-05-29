Координировал российские атаки на Харьков: предатель приговорен к 15 годам, - СБУ

Российский агент, которого СБУ разоблачила в августе 2025 года при корректировке авиаударов по Харькову, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Задержали "на горячем"

Отмечается, что киберспециалисты СБУ задержали злоумышленника "на горячем", когда он готовил для куратора из РФ перечень с координатами потенциальных целей.

Установлено, что подготовкой обстрелов занимался завербованный местный автомеханик, который искал выход на российских спецслужбовцев через телеграм-каналы.

Корректировал атаку на Харьков

Агент причастен к корректировке массированной атаки РФ по областному центру в июне 2025 года. Тогда рашисты обстреляли город дронами-камикадзе типа "Герань-2". В результате обстрела были повреждены многоэтажные дома, помещения учебного заведения, здание супермаркета и частные автомобили.

После вражеской атаки агент обходил места "прилетов", чтобы зафиксировать масштаб разрушений и "отчитаться" куратору из страны-агрессора. Им оказался военнослужащий 2-й отдельной бригады спецназначения (российская военная разведка) Ленинградского военного округа РФ.

По инструкциям рашиста агент почти ежедневно объезжал город на велосипеде, чтобы выявить объекты, которые, по его мнению, могли использовать Силы обороны.

Приговор

Во время обыска у фигуранта изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

На основании доказательств, собранных киберспециалистами и следователями Службы безопасности, коллегия судей признала агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

