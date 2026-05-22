По заказу РФ корректировал атаки на защитников Купянска: блогера приговорили к 15 годам, - СБУ

Российский агент, которого СБУ разоблачила в сентябре 2024 года при корректировке обстрелов Харьковской области, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, агентом оказался завербованный врагом житель прифронтового поселка, который администрировал Telegram-канал с общей аудиторией в 10 тысяч пользователей. С помощью интернет-ресурса он "втемную" собирал данные о пунктах базирования и маршрутах движения Сил обороны на Купянском направлении. После получения геолокаций украинских войск злоумышленник выходил на местность, чтобы провести там доразведку и "отчитаться" куратору из РФ.

Кроме того, предатель пытался ночью сжечь вблизи райцентра военный автомобиль ВСУ. Для этого агент отследил транспортное средство и приготовил легковоспламеняющуюся смесь.

Сотрудники СБУ задержали агента "на горячем" после его неудачной попытки уничтожить военный автомобиль.

Вербовка агента

В СБУ рассказали, что блогер попал в поле зрения российских спецслужб, когда публиковал прокремлевские посты в своем Telegram-канале.

После вербовки предатель завуалированно выпытывал у пользователей интернет-сообщества информацию о местах дислокации и перемещениях украинских воинов, обороняющих Купянск.

Собранные сведения агент передавал российскому спецслужбисту через анонимный чат в мессенджере в виде координат и фотофиксаций потенциальных "целей".

Государственная измена

Во время обысков у злоумышленника изъят смартфон, который он использовал для сбора разведданных и контактов с врагом.

Суд признал агента виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (незавершенное покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества).

