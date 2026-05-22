По заказу РФ корректировал атаки на защитников Купянска: блогера приговорили к 15 годам, - СБУ
Российский агент, которого СБУ разоблачила в сентябре 2024 года при корректировке обстрелов Харьковской области, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, агентом оказался завербованный врагом житель прифронтового поселка, который администрировал Telegram-канал с общей аудиторией в 10 тысяч пользователей. С помощью интернет-ресурса он "втемную" собирал данные о пунктах базирования и маршрутах движения Сил обороны на Купянском направлении. После получения геолокаций украинских войск злоумышленник выходил на местность, чтобы провести там доразведку и "отчитаться" куратору из РФ.
Кроме того, предатель пытался ночью сжечь вблизи райцентра военный автомобиль ВСУ. Для этого агент отследил транспортное средство и приготовил легковоспламеняющуюся смесь.
Сотрудники СБУ задержали агента "на горячем" после его неудачной попытки уничтожить военный автомобиль.
Вербовка агента
В СБУ рассказали, что блогер попал в поле зрения российских спецслужб, когда публиковал прокремлевские посты в своем Telegram-канале.
После вербовки предатель завуалированно выпытывал у пользователей интернет-сообщества информацию о местах дислокации и перемещениях украинских воинов, обороняющих Купянск.
Собранные сведения агент передавал российскому спецслужбисту через анонимный чат в мессенджере в виде координат и фотофиксаций потенциальных "целей".
Государственная измена
Во время обысков у злоумышленника изъят смартфон, который он использовал для сбора разведданных и контактов с врагом.
Суд признал агента виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (незавершенное покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества).
ще тих 10 000 підписників..
в буцигарню з конфіскацією..