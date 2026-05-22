На замовлення РФ коригував атаки по оборонцях Куп’янська: до 15 років засуджено блогера, - СБУ

Російський агент, якого СБУ викрила у вересні 2024 року на коригуванні обстрілів Харківської області, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Що ввдомо

Як зазначається, агентом виявився завербований ворогом мешканець прифронтового селища, який адміністрував телеграм-канал із загальною аудиторією у 10 тисяч користувачів. За допомогою інтернет-ресурсу він "втемну" збирав дані про пункти базування та маршрути руху Сил оборони на Куп’янському напрямку. Після отримання геолокацій українських військ зловмисник виходив на місцевість, щоб провести там дорозвідку та "прозвітувати" куратору з РФ.

Крім того, зрадник намагався вночі спалити поблизу райцентру військове авто ЗСУ. Для цього агент відстежив транспортний засіб та приготував легкозаймисту суміш.

Співробітники СБУ затримали агента "на гарячому" після його невдалої спроби знищити військовий автомобіль.

Вербування агента

У СБУ розповіли, що блогер потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли постив прокремлівські дописи у своєму ТГ-каналі.

Після вербування зрадник завуальовано випитував у користувачів інтернет-спільноти про місця дислокації та переміщення українських воїнів, які обороняють Куп’янськ.

Зібрані відомості агент передавав російському спецслужбісту через анонімний чат у месенджері у вигляді координат і фотофіксацій потенційних "цілей".

Державна зрада

Під час обшуків у зловмисника вилучено смартфон, який він використовував для збору розвідданих та контактів з ворогом.

Суд визнав агента винним одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (незакінчений замах на умисне знищення або пошкодження майна).

