Допомагав рашистам прориватися до адмінкордону Дніпропетровщини: зрадника засуджено до 15 років, - СБУ

Агент ФСБ, якого СБУ затримала у травні 2025 року на Дніпропетровщині, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Він коригував ворожий вогонь під час боїв на Новопавлівському напрямку, коли рашисти намагалися прорватися до адмінкордону Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Наводив удари РФ

Встановлено, що зловмисник відстежував бойові позиції мінометних та артилерійських підрозділів Сил оборони, по яких ворог готував удари майже з усіх видів важкого озброєння, зокрема керованими авіабомбами.

Також агент наводив російські обстріли на маршрути руху бронетехніки та локації складів з боєприпасами українських військ.

Вербування зрадника

Ворожим коригувальником виявився безробітний з фронтового селища у Покровському районі. Щоб завербувати чоловіка, ФСБ залучила його родичку, яка проживає на території країни-агресора і співпрацює з російською спецслужбою.

Після вербування агент обходив місцевість поблизу передової. Також зрадник намагався "втертися" в довіру українських воїнів, щоб завуальовано випитувати у них розвідувальну інформацію.

У разі виконання агентурних завдань ФСБ обіцяла "евакуювати" його до країни-агресора.

Затримання агента

Повідомляється, що співробітники СБУ затримали зловмисника в орендованій квартирі, де він намагався "залягти на дно", та одночасно провели комплексні заходи, щоб убезпечити локації Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

Суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

