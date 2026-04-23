До 15 років засуджено зрадника, який воював проти оборонців Донеччини, - СБУ

Ще один зрадник, який перейшов на бік ворога і воював проти Сил оборони на Донеччині, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, українські воїни взяли його в полон під час боїв у районі Торецька в травні 2025 року.

Що відомо

Встановлено, що засудженим є мешканець тимчасово захопленого Донецька. Ще у 2014 році він вступив до підконтрольної РФ "народної міліції ДНР", де його призначили "техекспертом".

Після початку повномасштабної війни зрадник уклав контракт із міноборони країни-агресора. Пройшовши нетривалий курс бойової підготовки на полігонах, він отримав табельну зброю з боєприпасами та формений одяг російського зразка.

Після цього його відправили облаштовувати блокпости на околицях Донецька. Потім зловмисника перевели на посаду стрільця у 132-й окремій стрілецькій бригаді армії РФ та відправили на передову в Бахмутському районі. Там його підрозділ майже у повному складі був знищений українськими воїнами, а зрадника, як одного із вцілілих, взяли у полон.

Державна зрада

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

