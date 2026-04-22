Воював проти України та намагався втекти до ЄС: до 12 років засуджено найманця РФ із підрозділу "Сомалі", - СБУ

Реальний термін ув’язнення отримав бойовик збройних угруповань РФ, якого СБУ затримала у жовтні 2025 року на Волині.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Встановлено, що зловмисник прибув до західного регіону України під виглядом переселенця, щоб оформити український паспорт для виїзду до Євросоюзу.

Його затримали в одному з готелів Ковеля, звідки він планував втечу. Під час обшуків у номері затриманого виявлено паспорти РФ та "ДНР", а також військовий квиток і шеврони російських військ.

Також читайте: Наводив повітряні атаки рашистів по Чернівцях: до 15 років засуджено коригувальника, - СБУ

Брав участь у боях за Донецький аеропорт

Зазначається, що бойовиком виявився мешканець Донецька, який у 2015 році приєднався до підконтрольного РФ збройного угруповання "Сомалі".

У лавах рашистів він брав участь у боях за Донецький аеропорт, де дістав поранення та був "списаний" з ворожого підрозділу.

Також дивіться: Поліцейські повідомили нові підозри за найманство та державну зраду бойовикам ПВК "Вагнер". ФОТОрепортаж

Хотів виїхати до ЄС

Згодом зрадник, прикриваючись статусом внутрішньо переміщеної особи, прибув до Волині. Там він сподівався отримати закордонний паспорт громадянина України та виїхати до ЄС на підставі наявної унаслідок поранення інвалідності (у нього ампутовано одну з кінцівок).

Суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).

Читайте: До 15 років засуджено учасницю агентурної групи ФСБ на Дніпропетровщині, - СБУ

За даними СБУ, з урахуванням співпраці зі слідством, зловмисник отримав 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.