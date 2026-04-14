Наводив повітряні атаки рашистів по Чернівцях: до 15 років засуджено коригувальника, - СБУ

Російський агент, якого СБУ викрила у листопаді 2025 року у Чернівцях, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Він коригував повітряні атаки РФ по місту і закликав до продовження обстрілу всього західного регіону України.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Ховався від мобілізації

Встановлено, що завдання ворога виконував місцевий житель, який ховався від мобілізації і одночасно працював на рашистів.

До уваги російських спецслужбістів ухилянт потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі в телеграм-каналах. У своїх дописах фігурант виправдовував воєнні злочини РФ, зокрема удари по цивільній інфраструктурі України.

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Завдання агента

Після вербування агент обходив обласний центр, щоб відстежити і передати окупантам геолокації об’єктів, які, на його думку, могли бути задіяні для потреб Сил оборони. Він фотографував периметри потенційних "цілей" та позначав їхні координати на гугл-картах.

У подальшому він "зливав" агентурну інформацію до чат-бота, який створили російські спецслужбісти для збору даних про українські війська.

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Також зрадник поширював антиукраїнські коментарі в забороненій соцмережі "ВКонтакте". Так, наприклад, в одній із таких "публікацій" автор схвалював комбіновану атаку рашистів по Чернівцях у липні 2025 року.

Обшуки та вирок

Під час обшуків у агента виявлено прокремлівську символіку, а також креслення і смартфон із доказами його підривної діяльності на користь країни-агресора.

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Суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України: