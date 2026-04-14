Наводив повітряні атаки рашистів по Чернівцях: до 15 років засуджено коригувальника, - СБУ
Російський агент, якого СБУ викрила у листопаді 2025 року у Чернівцях, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Він коригував повітряні атаки РФ по місту і закликав до продовження обстрілу всього західного регіону України.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Ховався від мобілізації
Встановлено, що завдання ворога виконував місцевий житель, який ховався від мобілізації і одночасно працював на рашистів.
До уваги російських спецслужбістів ухилянт потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі в телеграм-каналах. У своїх дописах фігурант виправдовував воєнні злочини РФ, зокрема удари по цивільній інфраструктурі України.
Завдання агента
Після вербування агент обходив обласний центр, щоб відстежити і передати окупантам геолокації об’єктів, які, на його думку, могли бути задіяні для потреб Сил оборони. Він фотографував периметри потенційних "цілей" та позначав їхні координати на гугл-картах.
У подальшому він "зливав" агентурну інформацію до чат-бота, який створили російські спецслужбісти для збору даних про українські війська.
Також зрадник поширював антиукраїнські коментарі в забороненій соцмережі "ВКонтакте". Так, наприклад, в одній із таких "публікацій" автор схвалював комбіновану атаку рашистів по Чернівцях у липні 2025 року.
Обшуки та вирок
Під час обшуків у агента виявлено прокремлівську символіку, а також креслення і смартфон із доказами його підривної діяльності на користь країни-агресора.
Суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 3 ст. 436-2 (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування та визнання правомірною збройної агресії рф проти України).
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