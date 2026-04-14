Описывал воздушные атаки рашистов по Черновцам: до 15 лет приговорен корректировщик, - СБУ

Российский агент, разоблаченный СБУ в ноябре 2025 года в Черновцах, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он координировал воздушные удары РФ по городу и призывал продолжать обстрелы всего западного региона Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Скрывался от мобилизации

Установлено, что задание врага выполнял местный житель, который скрывался от мобилизации и одновременно работал на рашистов.

В поле зрения российских спецслужб уклонист попал, когда публиковал прокремлевские комментарии в Telegram-каналах. В своих сообщениях фигурант оправдывал военные преступления РФ, в частности удары по гражданской инфраструктуре Украины.

Задачи агента

После вербовки агент обходил областной центр, чтобы отследить и передать оккупантам геолокации объектов, которые, по его мнению, могли быть задействованы для нужд Сил обороны. Он фотографировал периметры потенциальных "целей" и отмечал их координаты на гугл-картах.

В дальнейшем он "сливал" агентурную информацию в чат-бот, который создали российские спецслужбисты для сбора данных об украинских войсках.

Кроме того, предатель распространял антиукраинские комментарии в запрещенной социальной сети "ВКонтакте". Так, например, в одной из таких "публикаций" автор одобрял комбинированную атаку рашистов на Черновцы в июле 2025 года.

Обыски и приговор

Во время обысков у агента обнаружена прокремлевская символика, а также чертежи и смартфон с доказательствами его подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: