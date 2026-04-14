Описывал воздушные атаки рашистов по Черновцам: до 15 лет приговорен корректировщик, - СБУ
Российский агент, разоблаченный СБУ в ноябре 2025 года в Черновцах, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он координировал воздушные удары РФ по городу и призывал продолжать обстрелы всего западного региона Украины.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Скрывался от мобилизации
Установлено, что задание врага выполнял местный житель, который скрывался от мобилизации и одновременно работал на рашистов.
В поле зрения российских спецслужб уклонист попал, когда публиковал прокремлевские комментарии в Telegram-каналах. В своих сообщениях фигурант оправдывал военные преступления РФ, в частности удары по гражданской инфраструктуре Украины.
Задачи агента
После вербовки агент обходил областной центр, чтобы отследить и передать оккупантам геолокации объектов, которые, по его мнению, могли быть задействованы для нужд Сил обороны. Он фотографировал периметры потенциальных "целей" и отмечал их координаты на гугл-картах.
В дальнейшем он "сливал" агентурную информацию в чат-бот, который создали российские спецслужбисты для сбора данных об украинских войсках.
Кроме того, предатель распространял антиукраинские комментарии в запрещенной социальной сети "ВКонтакте". Так, например, в одной из таких "публикаций" автор одобрял комбинированную атаку рашистов на Черновцы в июле 2025 года.
Обыски и приговор
Во время обысков у агента обнаружена прокремлевская символика, а также чертежи и смартфон с доказательствами его подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.
Суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 3 ст. 436-2 (изготовление, распространение материалов, в которых содержится оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины).
