Новости Приговоры за государственную измену
Воевал против Украины и пытался бежать в ЕС: до 12 лет приговорен наемник РФ из подразделения "Сомали", - СБУ

Реальный срок заключения получил боевик вооруженных группировок РФ, задержанный СБУ в октябре 2025 года на Волыни.

Что известно

Установлено, что злоумышленник прибыл в западный регион Украины под видом переселенца, чтобы оформить украинский паспорт для выезда в Евросоюз.

Его задержали в одном из отелей Ковеля, откуда он планировал бегство. Во время обысков в номере задержанного обнаружены паспорта РФ и "ДНР", а также военный билет и шевроны российских войск.

Участвовал в боях за Донецкий аэропорт

Отмечается, что боевиком оказался житель Донецка, который в 2015 году присоединился к подконтрольной РФ вооруженной группировке "Сомали".

В рядах рашистов он участвовал в боях за Донецкий аэропорт, где получил ранение и был "списан" из вражеского подразделения.

Хотел уехать в ЕС

Впоследствии предатель, прикрываясь статусом внутренне перемещенного лица, прибыл на Волынь. Там он надеялся получить загранпаспорт гражданина Украины и выехать в ЕС на основании имеющейся вследствие ранения инвалидности (у него ампутирована одна из конечностей).

Суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).

По данным СБУ, с учетом сотрудничества со следствием, злоумышленник получил 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

