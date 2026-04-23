До 15 лет приговорен предатель, воевавший против защитников Донетчины, - СБУ
Еще один предатель, перешедший на сторону врага и воевавший против Сил обороны в Донецкой области, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, украинские воины взяли его в плен во время боев в районе Торецка в мае 2025 года.
Что известно
Установлено, что осужденный является жителем временно оккупированного Донецка. Еще в 2014 году он вступил в подконтрольную РФ "народную милицию ДНР", где его назначили "техэкспертом".
После начала полномасштабной войны предатель заключил контракт с Минобороны страны-агрессора. Пройдя непродолжительный курс боевой подготовки на полигонах, он получил табельное оружие с боеприпасами и форменную одежду российского образца.
После этого его отправили обустраивать блокпосты в окрестностях Донецка. Затем злоумышленника перевели на должность стрелка в 132-ю отдельную стрелковую бригаду армии РФ и отправили на передовую в Бахмутском районе. Там его подразделение почти в полном составе было уничтожено украинскими воинами, а предателя, как одного из уцелевших, взяли в плен.
Государственная измена
Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
