До 15 лет приговорен предатель, воевавший против защитников Донетчины, - СБУ

Еще один предатель, перешедший на сторону врага и воевавший против Сил обороны в Донецкой области, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, украинские воины взяли его в плен во время боев в районе Торецка в мае 2025 года.

Что известно

Установлено, что осужденный является жителем временно оккупированного Донецка. Еще в 2014 году он вступил в подконтрольную РФ "народную милицию ДНР", где его назначили "техэкспертом".

После начала полномасштабной войны предатель заключил контракт с Минобороны страны-агрессора. Пройдя непродолжительный курс боевой подготовки на полигонах, он получил табельное оружие с боеприпасами и форменную одежду российского образца.

Читайте также: Воевал против Украины и пытался бежать в ЕС: до 12 лет приговорен наемник РФ из подразделения "Сомали", — СБУ

После этого его отправили обустраивать блокпосты в окрестностях Донецка. Затем злоумышленника перевели на должность стрелка в 132-ю отдельную стрелковую бригаду армии РФ и отправили на передовую в Бахмутском районе. Там его подразделение почти в полном составе было уничтожено украинскими воинами, а предателя, как одного из уцелевших, взяли в плен.

Государственная измена

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовил подрыв железной дороги под Киевом: к 15 годам приговорен предатель, воевавший против Украины, - Офис Генпрокурора