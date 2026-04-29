Помогал рашистам прорываться к административной границе Днепропетровщины: предатель приговорен к 15 годам, - СБУ

Агент ФСБ, задержанный СБУ в мае 2025 года в Днепропетровской области, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он корректировал огонь противника во время боев на Новопавловском направлении, когда рашисты пытались прорваться к административной границе Днепропетровской области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Наводил удары РФ

Установлено, что злоумышленник отслеживал боевые позиции минометных и артиллерийских подразделений Сил обороны, по которым враг готовил удары почти из всех видов тяжелого вооружения, в частности управляемыми авиабомбами.

Также агент наводил российские обстрелы на маршруты движения бронетехники и местоположения складов с боеприпасами украинских войск.

Вербовка предателя

Вражеским корректировщиком оказался безработный из прифронтового поселка в Покровском районе. Чтобы завербовать мужчину, ФСБ привлекла его родственницу, которая проживает на территории страны-агрессора и сотрудничает с российской спецслужбой.

После вербовки агент обходил местность вблизи передовой. Также предатель пытался "втерться" в доверие украинских воинов, чтобы завуалированно выпытывать у них разведывательную информацию.

В случае выполнения агентурных заданий ФСБ обещала "эвакуировать" его в страну-агрессора.

Задержание агента

Сообщается, что сотрудники СБУ задержали злоумышленника в арендованной квартире, где он пытался "залечь на дно", и одновременно провели комплексные мероприятия, чтобы обезопасить локации Сил обороны в зоне вражеской разведывательной активности.

Суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

