Помогал рашистам прорываться к административной границе Днепропетровщины: предатель приговорен к 15 годам, - СБУ
Агент ФСБ, задержанный СБУ в мае 2025 года в Днепропетровской области, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он корректировал огонь противника во время боев на Новопавловском направлении, когда рашисты пытались прорваться к административной границе Днепропетровской области.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Наводил удары РФ
Установлено, что злоумышленник отслеживал боевые позиции минометных и артиллерийских подразделений Сил обороны, по которым враг готовил удары почти из всех видов тяжелого вооружения, в частности управляемыми авиабомбами.
Также агент наводил российские обстрелы на маршруты движения бронетехники и местоположения складов с боеприпасами украинских войск.
Вербовка предателя
Вражеским корректировщиком оказался безработный из прифронтового поселка в Покровском районе. Чтобы завербовать мужчину, ФСБ привлекла его родственницу, которая проживает на территории страны-агрессора и сотрудничает с российской спецслужбой.
После вербовки агент обходил местность вблизи передовой. Также предатель пытался "втерться" в доверие украинских воинов, чтобы завуалированно выпытывать у них разведывательную информацию.
В случае выполнения агентурных заданий ФСБ обещала "эвакуировать" его в страну-агрессора.
Задержание агента
Сообщается, что сотрудники СБУ задержали злоумышленника в арендованной квартире, где он пытался "залечь на дно", и одновременно провели комплексные мероприятия, чтобы обезопасить локации Сил обороны в зоне вражеской разведывательной активности.
Суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль