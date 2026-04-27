В Ровно приговорили коллаборационистку из Крыма и псевдодепутата из Луганской области к 14 и 15 годам, - прокуратура

В Ровно суд признал виновными в государственной измене и коллаборационистской деятельности двух человек, сотрудничавших с оккупационными властями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Ровенская областная прокуратура.

Кто получил приговор

58-летняя жительница Армянска (Крым) после оккупации полуострова в 2014 году заняла должность руководителя аппарата так называемой "администрации города" и продолжала работать на оккупационные власти.

Другой осужденный – 37-летний житель Северодонецка, который в сентябре 2023 года принял участие в незаконных выборах и стал "депутатом" так называемого "совета Северодонецкого муниципального округа ЛНР" от партии "Единая Россия".

Читайте: Суд заочно приговорил депутата из Геническа Булочника к 10 годам за работу на оккупантов

Наказание

Суд приговорил женщину к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Мужчина получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и дополнительным запретом занимать определенные должности сроком на 15 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гибель пяти военных в Изюмском районе: будут судить помощника лесничего, который привел оккупантов к позициям ВСУ, - Офис Генпрокурора