В Ровно приговорили коллаборационистку из Крыма и псевдодепутата из Луганской области к 14 и 15 годам, - прокуратура
В Ровно суд признал виновными в государственной измене и коллаборационистской деятельности двух человек, сотрудничавших с оккупационными властями.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Ровенская областная прокуратура.
Кто получил приговор
58-летняя жительница Армянска (Крым) после оккупации полуострова в 2014 году заняла должность руководителя аппарата так называемой "администрации города" и продолжала работать на оккупационные власти.
Другой осужденный – 37-летний житель Северодонецка, который в сентябре 2023 года принял участие в незаконных выборах и стал "депутатом" так называемого "совета Северодонецкого муниципального округа ЛНР" от партии "Единая Россия".
Наказание
Суд приговорил женщину к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Мужчина получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и дополнительным запретом занимать определенные должности сроком на 15 лет.
