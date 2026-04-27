Новости Государственная измена Приговоры за государственную измену
В Ровно приговорили коллаборационистку из Крыма и псевдодепутата из Луганской области к 14 и 15 годам, - прокуратура

В Ровно суд признал виновными в государственной измене и коллаборационистской деятельности двух человек, сотрудничавших с оккупационными властями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Ровенская областная прокуратура.

Кто получил приговор

58-летняя жительница Армянска (Крым) после оккупации полуострова в 2014 году заняла должность руководителя аппарата так называемой "администрации города" и продолжала работать на оккупационные власти.

Другой осужденный – 37-летний житель Северодонецка, который в сентябре 2023 года принял участие в незаконных выборах и стал "депутатом" так называемого "совета Северодонецкого муниципального округа ЛНР" от партии "Единая Россия".

Читайте: Суд заочно приговорил депутата из Геническа Булочника к 10 годам за работу на оккупантов

Наказание

Суд приговорил женщину к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Мужчина получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и дополнительным запретом занимать определенные должности сроком на 15 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гибель пяти военных в Изюмском районе: будут судить помощника лесничего, который привел оккупантов к позициям ВСУ, - Офис Генпрокурора

Топ комментарии
27.04.2026 13:17 Ответить
Нажаль за держзраду не страчують
27.04.2026 13:14 Ответить
Я так і не зрозумів - цих тварюк вловили, чи знов вирок заочний?
27.04.2026 14:01 Ответить
Дуже файно.
27.04.2026 13:14 Ответить
УПЦ чи ПЦУ?
27.04.2026 18:15 Ответить
Дякую ПЦУ ...
27.04.2026 19:19 Ответить
Як шо чесно ,від щірого серця ,то кожна релігійна ідеологія ,це політичний підрозділ контролю мас... побувала у багатьох церквах світу , сама близька до людей церква ПЦУ ...Красиві вікони ,історичні мотиви ,коли хочеш прийшов помолився , а хочеш не ходи ,красиві свята для душі,ніяких забов'язань ,крім саміх для себе ,аби совість
27.04.2026 19:21 Ответить
гауляйтери..
27.04.2026 14:44 Ответить
 
 