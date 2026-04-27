У Рівному засудили колаборантку з Криму і псевдодепутата з Луганщини до 14 і 15 років, - прокуратура

У Рівному суд визнав винними у державній зраді та колабораційній діяльності двох осіб, які співпрацювали з окупаційною владою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Рівненська обласна прокуратура.

Хто отримав вирок

58-річна жителька Армянська (Крим) після окупації півострова у 2014 році обійняла посаду керівника апарату так званої "адміністрації міста" та продовжувала працювати на окупаційну владу.

Інший засуджений – 37-річний житель Сіверськодонецька, який у вересні 2023 року взяв участь у незаконних виборах і став "депутатом" так званої "ради Сєвєродонецького муніципального округу лнр" від партії "Єдина Росія".

Покарання

Суд призначив жінці 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чоловік отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна та додатковою забороною обіймати певні посади строком на 15 років.

27.04.2026 13:17 Відповісти
Нажаль за держзраду не страчують
27.04.2026 13:14 Відповісти
Я так і не зрозумів - цих тварюк вловили, чи знов вирок заочний?
27.04.2026 14:01 Відповісти
Дуже файно.
27.04.2026 13:14 Відповісти
27.04.2026 13:17 Відповісти
27.04.2026 14:45 Відповісти
УПЦ чи ПЦУ?
27.04.2026 18:15 Відповісти
Дякую ПЦУ ...
27.04.2026 19:19 Відповісти
Як шо чесно ,від щірого серця ,то кожна релігійна ідеологія ,це політичний підрозділ контролю мас... побувала у багатьох церквах світу , сама близька до людей церква ПЦУ ...Красиві вікони ,історичні мотиви ,коли хочеш прийшов помолився , а хочеш не ходи ,красиві свята для душі,ніяких забов'язань ,крім саміх для себе ,аби совість
27.04.2026 19:21 Відповісти
27.04.2026 14:01 Відповісти
гауляйтери..
27.04.2026 14:44 Відповісти
Розріж вона.
28.04.2026 09:43 Відповісти
 
 