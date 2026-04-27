У Рівному засудили колаборантку з Криму і псевдодепутата з Луганщини до 14 і 15 років, - прокуратура

У Рівному суд визнав винними у державній зраді та колабораційній діяльності двох осіб, які співпрацювали з окупаційною владою.

Рівненська обласна прокуратура.

Хто отримав вирок

58-річна жителька Армянська (Крим) після окупації півострова у 2014 році обійняла посаду керівника апарату так званої "адміністрації міста" та продовжувала працювати на окупаційну владу.

Інший засуджений – 37-річний житель Сіверськодонецька, який у вересні 2023 року взяв участь у незаконних виборах і став "депутатом" так званої "ради Сєвєродонецького муніципального округу лнр" від партії "Єдина Росія".

Покарання

Суд призначив жінці 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чоловік отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна та додатковою забороною обіймати певні посади строком на 15 років.

