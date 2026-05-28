Помогал оккупантам захватывать здание Службы безопасности в Луганске в 2014 году: к 13 годам приговорен "помощник министра МВД" Луганщины, - СБУ

Еще один предатель, помогавший рашистам захватывать Луганск в 2014 году, получил 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Отмечается, что после оккупации Луганска его назначили "помощником министра МВД ЛНР" и командиром штурмового подразделения так называемой спецгруппы быстрого реагирования, входящей в состав российского СОБР.

До этого злоумышленник командовал группировкой боевиков, захвативших административное здание областного управления СБУ.

Задержание предателя

Сотрудники СБУ задержали его в ноябре 2022 года в Киеве, куда он прибыл "начать новую жизнь" после завершения "карьеры" в рядах вооруженных группировок РФ.

Что известно о предателе

Осужденный - житель Луганска, который после захвата региона присоединился к подконтрольным РФ террористическим группам.

Помимо захвата госучреждений он помогал рашистам выявлять места пребывания участников движения сопротивления и заключать их в застенки оккупационной администрации страны-агрессора.

Также по заказу российских спецслужбистов предатель создал разветвленную сеть информаторов, которая "сливала" ему пункты базирования и направления перемещения подразделений АТО на востоке Украины.

Собранные разведданные он передавал своим кураторам из РФ для дальнейшего планирования артиллерийских обстрелов позиций украинских войск.

За что приговор

Суд признал злоумышленника виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

