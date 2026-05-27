До 15 лет осуждены еще 11 предателей, которые воевали против защитников Донецкой области, - СБУ

Еще одиннадцать предателей, воевавших против Сил обороны на восточном фронте, получили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Отмечается, что украинские защитники взяли злоумышленников в плен во время непрерывных боев на Краматорском, Покровском, Северском, Лиманском и Новопавловском направлениях в 2024 и 2025 годах.

Предатели из Донецкой области

Установлено, что четверо злоумышленников — жители временно оккупированной части территории Донецкой области, которые присоединились к вооруженным группировкам Южного военного округа РФ.

Там их включили в состав 3-й отдельной мотострелковой бригады, в рядах которой они обустраивали и охраняли огневые позиции рашистов возле Бахмута, Зайцево и Воздвиженки.

Впоследствии их подразделения направили штурмовать позиции Сил обороны вблизи Клебан Быка, Кучерова Яра и Золотого Колодца. Во время контратаки украинские воины взяли предателей в плен.

Предатели из Луганщины

По данным СБУ, еще трое злоумышленников из временно захваченной части территории Луганщины, которые "мобилизовались" в 5-ю, 6-ю и 123-ю отдельные мотострелковые бригады страны-агрессора.

В 2025 году предателей задействовали в "мясных" штурмах позиций ВСУ недалеко от Спорного, Воздвиженки и Северска, но впоследствии они попали в плен к украинским войскам.

Остальные предатели

Восьмым осужденным оказался житель Крыма, который вступил в 40-ю отдельную бригаду морской пехоты РФ. В рядах вражеского соединения он штурмовал позиции украинских войск на Новопавловском направлении, где и попал в плен к Силам обороны.

Еще один житель украинского полуострова в 2025 году заключил контракт с Минобороны РФ, после чего предателя зачислили во 2-ю мотострелковую Таманскую дивизию страны-агрессора. По данным следствия, он участвовал в попытке прорыва рашистов в направлении Святогорска в Донецкой области. Тогда злоумышленник удерживал огневую позицию в разрушенном здании на окраине Новоселовки. Воины Сил обороны взяли его в плен вместе с другими боевиками в лесополосе вблизи прифронтового поселка.

Также среди осужденных – житель Запорожской области, который, находясь в Красногорске на территории РФ, заключил контракт с 85-й мотострелковой бригадой страны-агрессора. В районе поселка Пазено на Северском направлении его подразделение было почти полностью уничтожено, а предателя, как одного из немногих уцелевших, взяли в плен украинские воины.

Одиннадцатого предателя задержали в октябре 2025 года в районе поселка Затышок Покровского района Донецкой области. Им оказался житель временно оккупированной части территории региона, который стал снайпером в составе 1-й отдельной мотострелковой бригады армии РФ.

Государственная измена и коллаборационизм

По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленников виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины: