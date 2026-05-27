До 15 років засуджено ще 11 зрадників, які воювали проти оборонців Донеччини, - СБУ

Ще одинадцять зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті, отримали 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Зазначається, що українські захисники взяли зловмисників у полон під час безперервних боїв на Краматорському, Покровському, Сіверському, Лиманському та Новопавлівському напрямках у 2024 та 2025 роках.

Зрадники з Донеччини

Встановлено, що четверо зловмисників - мешканці тимчасово окупованої частини території Донеччини, які приєдналися до збройних угруповань Південного військового округу рф.

Там їх включили до складу 3-ї окремої мотострілецької бригади, у лавах якої вони облаштовували та охороняли вогневі позиції рашистів біля Бахмута, Зайцевого та Воздвиженки.

Згодом їхні підрозділи направили штурмувати позиції Сил оборони поблизу Клебан Бика, Кучерівого Яру та Золотого Колодязя. Під час контратаки українські воїни взяли зрадників у полон.

Зрадники з Луганщини

За даними СБУ, ще троє зловмисників з тимчасово захопленої частини території Луганщини, які "мобілізувались" до 5-ї, 6-ї та 123-ї окремих мотострілецьких бригад країни-агресора.

У 2025 році зрадників залучили до "м’ясних" штурмів позицій ЗСУ неподалік Спірного, Воздвиженки та Сіверська, але згодом потрапили у полон до українських військ.

Решта зрадників

Восьмим засудженим виявився мешканець Криму, який вступив до 40-ї окремої бригади морської піхоти рф. У лавах ворожого з’єднання він штурмував позиції українських військ на Новопавлівському напрямку, де й потрапив у полон до Сил оборони.

Ще один житель українського півострова у 2025 році уклав контракт з міноборони рф, після чого зрадника зарахували до 2-ї мотострілецької Таманської дивізії країни-агресора. За даними слідства, він брав участь у спробі прориву рашистів у напрямку Святогірська на Донеччині. Тоді зловмисник утримував вогневу позицію у зруйнованій будівлі на околицях Новоселівки. Воїни Сил оборони взяли його у полон разом із іншими бойовиками у лісосмузі поблизу фронтового селища.

Також серед засуджених – мешканець Запорізької області, який, перебуваючи у Красногорську на території рф, уклав контракт з 85-ю мотострілецькою бригадою країни-агресора. У районі селища Пазено на Сіверському напрямку його підрозділ було майже повністю знищено, а зрадника як одного з небагатьох вцілілих взяли у полон українські воїни.

Одинадцятого зрадника затримали у жовтні 2025 року в районі селища Затишок Покровського району Донеччини. Ним виявився мешканець тимчасово окупованої частини території регіону, який став снайпером у складі 1-ї окремої мотострілецької бригади армії рф.

Держзрада та колабораціонізм

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України: