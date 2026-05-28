Допомагав окупантам захоплювати будівлю Служби безпеки в Луганську у 2014 році: до 13 років засуджено "помічника міністра МВС" Луганщини, - СБУ

Ще один зрадник, який допомагав рашистам захоплювати Луганськ у 2014 році, отримав 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Зазначається, що після окупації Луганська його призначили "помічником міністра мвс лнр" та командиром штурмового підрозділу так званої спецгрупи швидкого реагування, що входить до складу російського СОБР.

До цього зловмисник командував угрупованням бойовиків, які захоплювали адмінбудівлю обласного управління СБУ.

Затримання зрадника

Співробітники СБУ затримали його у листопаді 2022 року у Києві, куди він прибув "почати нове життя" після завершення "кар’єри" у лавах збройних угруповань РФ.

Що відомо про зрадника

Засудженим є мешканець Луганська, який після захоплення регіону приєднався до підконтрольних РФ терористичних груп.

Крім захоплення держустанов він допомагав рашистам виявляти місця перебування учасників руху опору та ув’язнювати їх до катівень окупаційної адміністрації країни-агресора.

Також на замовлення російських спецслужбістів зрадник створив розгалужену мережу інформаторів, яка "зливала" йому пункти базування та напрямки переміщення підрозділів АТО на сході України.

Зібрані розвіддані він передавав своїм кураторам з рф для подальшого планування артилерійських обстрілів позицій українських військ.

За що вирок

Суд визнав зловмисника винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

