Коригував російські атаки на Харків: зрадника засуджено до 15 років, - СБУ

Російський агент, якого СБУ викрила у серпні 2025 року на коригуванні повітряних атак по Харкову, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Затримали "на гарячому"

Зазначається, що кіберфахівці СБУ затримали зловмисника "на гарячому", коли він готував для куратора з РФ перелік із координатами потенційних цілей.

Встановлено, що підготовкою обстрілів займався завербований місцевий автомеханік, який шукав вихід на російських спецслужбістів через телеграм-канали.

Коригував атаку на Харків

Агент причетний до коригування масованої атаки РФ по обласному центру в червні 2025 року. Тоді рашисти обстріляли місто дронами-камікадзе типу "Герань-2". Унаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення навчального закладу, будівлю супермаркету та приватні авто.

Після ворожої атаки агент обходив місця "прильотів", щоб зафіксувати масштаб руйнувань та "прозвітувати" куратору з країни-агресора. Ним виявився військовослужбовець 2-ї окремої бригади спецпризначення (російська воєнна розвідка) Ленінградського військового округу РФ.

За інструкціями рашиста агент майже щодня об’їжджав місто на велосипеді, щоб виявити об’єкти, які, на його думку, могли використовувати Сили оборони.

Вирок

Під час обшуку в фігуранта вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

На підставі доказів, зібраних кіберфахівцями та слідчими Служби безпеки, колегія суддів визнала агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

