Екссуддю Богомолову, яка передавала дані про "азовців" окупантам, засудили до 15 років тюрми, - Кравченко. ВIДЕО

Колишню суддю Полтавського районного суду Полтавської області (відряджену з Бердянського міськрайонного суду Запорізької області) Ларису Богомолову засудили до 15 років позбавлення волі за держзраду.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Під час окупації Бердянська навесні 2022 року місцева суддя за власною ініціативою вийшла на контакт із представником спецслужб російської федерації та почала працювати на ворога.

"Виконуючи завдання фсб рф, вона збирала та передавала ворогу інформацію про переміщення українських військових на Донеччині, зокрема дані про бійців окремого загону спеціального призначення "Азов". Також збирала відомості про працівників судів і медичних закладів Бердянська, які підтримували Україну.



Паралельно формувала в колег лояльність до окупаційної влади та допомагала комплектувати штат незаконно створеного в Бердянську псевдопідрозділу – "міністерства надзвичайних ситуацій росії", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше суддя виїхала на підконтрольну Україні територію, очолила один із районних судів Полтавської області та продовжила здійснювати правосуддя від імені України.

У травні 2023 року її було викрито, затримано та повідомлено про підозру, а Вища рада правосуддя прийняла рішення про її звільнення з посади судді.

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У травні 2023 року за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури її незаконні дії було викрито. Жінку затримали та повідомили про підозру, а Вища рада правосуддя ухвалила рішення про її звільнення з посади судді.

Суд визнав її винною у державній зраді та призначив покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

"До набрання вироком законної сили засуджена перебуватиме під вартою без права застави. Вона знала, що робить. Зрада присязі українському народові була свідомим вибором.



Тепер прийшов час відповідати. І так буде з кожним, хто в мантії чи без працює на ворога", - підсумував Кравченко.

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