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Екссуддю Богомолову, яка передавала дані про "азовців" окупантам, засудили до 15 років тюрми, - Кравченко. ВIДЕО

Колишню суддю Полтавського районного суду Полтавської області (відряджену з Бердянського міськрайонного суду Запорізької області) Ларису Богомолову засудили до 15 років позбавлення волі за держзраду.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Під час окупації Бердянська навесні 2022 року місцева суддя за власною ініціативою вийшла на контакт із представником спецслужб російської федерації та почала працювати на ворога.

"Виконуючи завдання фсб рф, вона збирала та передавала ворогу інформацію про переміщення українських військових на Донеччині, зокрема дані про бійців окремого загону спеціального призначення "Азов". Також збирала відомості про працівників судів і медичних закладів Бердянська, які підтримували Україну.

Паралельно формувала в колег лояльність до окупаційної влади та допомагала комплектувати штат незаконно створеного в Бердянську псевдопідрозділу – "міністерства надзвичайних ситуацій росії", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше суддя виїхала на підконтрольну Україні територію, очолила один із районних судів Полтавської області та продовжила здійснювати правосуддя від імені України.

У травні 2023 року її було викрито, затримано та повідомлено про підозру, а Вища рада правосуддя прийняла рішення про її звільнення з посади судді.

Суддя Богомолова отримала вирок за держзраду

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У травні 2023 року за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури її незаконні дії було викрито. Жінку затримали та повідомили про підозру, а Вища рада правосуддя ухвалила рішення про її звільнення з посади судді.

Суд визнав її винною у державній зраді та призначив покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Суддя Богомолова отримала вирок за держзраду

"До набрання вироком законної сили засуджена перебуватиме під вартою без права застави. Вона знала, що робить. Зрада присязі українському народові була свідомим вибором.

Тепер прийшов час відповідати. І так буде з кожним, хто в мантії чи без працює на ворога", - підсумував Кравченко.

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Автор: 

державна зрада (1823) Офіс Генпрокурора (3909)
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Топ коментарі
+13
Ця колишня сукддя часів Великого Голобородька повністю вписується в його команду - зраджувати Україну і передавати інформацію про патріотів ворогу. Вона почула дружину Голобородька, а також бачила, як Голоборордько з москви "отодвигал наші граніци". Такі вони "зелені патріоти".
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05.06.2026 10:17 Відповісти
+13
А ще скільки таких суддів сидять в кабінетах, в тому числі з паспортами параши.
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05.06.2026 10:20 Відповісти
+10
Маловато дали цій продажній курві за зраду 😡
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05.06.2026 10:22 Відповісти
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ВАУ! Таким суди судять по новому
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05.06.2026 10:13 Відповісти
Хєррррасє! Прокуратура впаяла реальний а не заочний строк судді. Це якийсь збій у зеленій Матриці.
Але ніт, скоро випустять і засекретять причину як і у випадку з Шуфричем.
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05.06.2026 10:16 Відповісти
Ця колишня сукддя часів Великого Голобородька повністю вписується в його команду - зраджувати Україну і передавати інформацію про патріотів ворогу. Вона почула дружину Голобородька, а також бачила, як Голоборордько з москви "отодвигал наші граніци". Такі вони "зелені патріоти".
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05.06.2026 10:17 Відповісти
А ще скільки таких суддів сидять в кабінетах, в тому числі з паспортами параши.
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05.06.2026 10:20 Відповісти
Маловато дали цій продажній курві за зраду 😡
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05.06.2026 10:22 Відповісти
Так її в найближчі місяці Голобородько обміняє на такого самого таксиста з Донецька чи Бердянська.
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05.06.2026 10:25 Відповісти
Готувалася ця суддівська тьотка, разом з помічниками та родичами, до нових собі майнових надбань, за результатами окупації московитами України з 2022 року!! Це типова поведінка, отої зкацапленої запроданки після її проживання в Україні, яка характерна і для отих шукачів заробити «льохко дєньог», що коригують удари окупантів по своїх сусідам та знайомим, убивають Патріотів України, як Парубія, Чорновола, Фаріон, Сашка Білого, Сергія Русінова!!
Таке лайно виховане на пропаганді ригоАНАЛІВ мертвечука-шуфрича-деркача-сівковича-бакая….!
Вішати цю потороч треба, як це роблять Сирійці, з асадівською наволоччю!!
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05.06.2026 10:27 Відповісти
Невідомо скільки ще громадян рашистської пітьми посідають крісла у владних і довкола владних кабінетах в Україні.

@ "У віце-президента Національної академії медичних наук Ігоря Луріна, який розглядається як кандидат на посаду директора Інституту НАМН, виявили російське громадянство та нерухомість в РФ.
Про це https://ukranews.com/ua/news/1155746-vitse-prezydent-natsionalnoyi-akademiyi-medychnyh-nauk-lurin-yakogo-rozglyadayut-na-posadu пишуть "Українські Новини" з посиланням на джерела у правоохоронних органах...

Посада директора Інституту НАМН передбачає доступ до державної таємниці...

...за даними джерел УН Лурін має чинне російське громадянство, яке він отримав у 2004 році."





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05.06.2026 10:30 Відповісти
Якщо має зє (президент Украіни!) ,то чомуб не мати директору НАНМ?!
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05.06.2026 11:18 Відповісти
Не поширюйте фейки.
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05.06.2026 12:01 Відповісти
Яйця глистів - це мікроскопічні утворення, які не видно неозброєним оком. Вони потрапляють в організм через брудні руки і приносять багато шкоди.
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05.06.2026 10:37 Відповісти
три роки тривало слідство. Чому так довго? Таке враження що судова система знаходилась в режимі очікування.
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05.06.2026 10:50 Відповісти
Беруть за приклад зє ! Майна до бізнес на раші - приналежність до своіх в зєлі.
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05.06.2026 11:21 Відповісти
 
 