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Новости Приговоры за государственную измену
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Экс-вице-адмирала ВМС Украины Елисеева, перешедшего на сторону РФ, заочно приговорили к 15 годам тюрьмы

Экс-вице-адмирал ВМС Елисеев получил 15 лет тюрьмы заочно

Бывший первый заместитель командующего ВМС ВСУ, вице-адмирал Сергей Елисеев заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с лишением воинского звания "вице-адмирал".

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В 2014 году, в начале оккупации Крыма, он фактически исполнял обязанности командующего украинским флотом, однако отказался выполнять приказы руководства государства, нарушил военную присягу и перешел на сторону РФ.

Его признали виновным в государственной измене, дезертирстве, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в террористической организации и ведении агрессивной войны.

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"Прокуроры доказали, что его действия способствовали подрыву обороноспособности государства, захвату украинских боевых кораблей и установлению контроля российских войск над Крымским полуостровом.

После перехода на службу в РФ в июле 2014 года Елисеева назначили заместителем командующего Балтийским флотом РФ, где он отвечал за боевую подготовку личного состава. Даже после масштабных кадровых чисток в командовании флота в 2016 году он сохранил свою должность", - говорится в сообщении.

В дальнейшем Елисеев публично поддерживал государство-агрессора и демонстративно участвовал в его пропагандистских мероприятиях. В настоящее время он находится под санкциями Украины, США, Канады, Великобритании, Европейского Союза и других государств-партнеров.

8 июня 2026 года Приморским райсудом Одессы он был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы.

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ВМС (1533) приговор (1326) государственная измена (1691)
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Оце, курва, швидкість україської правоПОХОРОНОЇ системи!!!
12!!!
Дванадцять!!! років потрібно було, щоби народити мишу!
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11.06.2026 09:42 Ответить
Єлісєєв чисто українське прізвище. Звичайно така сама і душонка. Такий відбір. Що там говорити про 2014-й рік та ще й за Крим, де більшга половина була під російською пропагандою. Тоді ніхто не заертав увагу на знання та використання української мови, ставлення до України і росії.
Візьмемо сьогоднішні дні - в Миколаєві, Дніпрі, Одесі більша половина поліції, прокуратури, адміністрації спілкується на російській мові не тільки на вулиці, а звичайно і в своїх управліннях. Це такий відбір, це називається "какая разніца". Чули плівки Міндіча - там все оточення Зеленського і сам Зеленський використовують російську. То на камеру і у відосах він корчить із себе патріота.
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11.06.2026 09:45 Ответить
Скажу вам більше, в 14-му році https://youtu.be/Bzi9rD1wzzc?t=24 одеська міліція однозначно продемонструвала, на чиєму вона боці.
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11.06.2026 10:31 Ответить
зрадник, кацапський холуй, по прізвищу ще й кацап - єлісєєв, потребує вироку відповідного стану війни, яку він роздмухав - страти!
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11.06.2026 09:51 Ответить
Біда не в тому, що він перейшов на сторону кацапів, біда в тому, що таким як він дозволили очолювали керівні посади на різних ланках по всій Україні.
Список таких зрадників все більше і більше.

Прекрасна демонстрація того, що українські спецслужби (в усі роки свого існування) були надто зайняті пошуком наживи від "кришування" митниці до контролю на бізнесом.
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11.06.2026 09:53 Ответить
Що за термін? Перейшов на бік ворога і 15 років?
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11.06.2026 10:37 Ответить
Та ще й військовий!
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11.06.2026 10:59 Ответить
 
 