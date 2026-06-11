Экс-вице-адмирала ВМС Украины Елисеева, перешедшего на сторону РФ, заочно приговорили к 15 годам тюрьмы
Бывший первый заместитель командующего ВМС ВСУ, вице-адмирал Сергей Елисеев заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с лишением воинского звания "вице-адмирал".
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В 2014 году, в начале оккупации Крыма, он фактически исполнял обязанности командующего украинским флотом, однако отказался выполнять приказы руководства государства, нарушил военную присягу и перешел на сторону РФ.
Его признали виновным в государственной измене, дезертирстве, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в террористической организации и ведении агрессивной войны.
"Прокуроры доказали, что его действия способствовали подрыву обороноспособности государства, захвату украинских боевых кораблей и установлению контроля российских войск над Крымским полуостровом.
После перехода на службу в РФ в июле 2014 года Елисеева назначили заместителем командующего Балтийским флотом РФ, где он отвечал за боевую подготовку личного состава. Даже после масштабных кадровых чисток в командовании флота в 2016 году он сохранил свою должность", - говорится в сообщении.
В дальнейшем Елисеев публично поддерживал государство-агрессора и демонстративно участвовал в его пропагандистских мероприятиях. В настоящее время он находится под санкциями Украины, США, Канады, Великобритании, Европейского Союза и других государств-партнеров.
8 июня 2026 года Приморским райсудом Одессы он был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы.
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12!!!
Дванадцять!!! років потрібно було, щоби народити мишу!
Візьмемо сьогоднішні дні - в Миколаєві, Дніпрі, Одесі більша половина поліції, прокуратури, адміністрації спілкується на російській мові не тільки на вулиці, а звичайно і в своїх управліннях. Це такий відбір, це називається "какая разніца". Чули плівки Міндіча - там все оточення Зеленського і сам Зеленський використовують російську. То на камеру і у відосах він корчить із себе патріота.
Список таких зрадників все більше і більше.
Прекрасна демонстрація того, що українські спецслужби (в усі роки свого існування) були надто зайняті пошуком наживи від "кришування" митниці до контролю на бізнесом.