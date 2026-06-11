Экс-вице-адмирала ВМС Украины Елисеева, перешедшего на сторону РФ, заочно приговорили к 15 годам тюрьмы

Бывший первый заместитель командующего ВМС ВСУ, вице-адмирал Сергей Елисеев заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с лишением воинского звания "вице-адмирал".

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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В 2014 году, в начале оккупации Крыма, он фактически исполнял обязанности командующего украинским флотом, однако отказался выполнять приказы руководства государства, нарушил военную присягу и перешел на сторону РФ.

Его признали виновным в государственной измене, дезертирстве, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в террористической организации и ведении агрессивной войны.

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"Прокуроры доказали, что его действия способствовали подрыву обороноспособности государства, захвату украинских боевых кораблей и установлению контроля российских войск над Крымским полуостровом.



После перехода на службу в РФ в июле 2014 года Елисеева назначили заместителем командующего Балтийским флотом РФ, где он отвечал за боевую подготовку личного состава. Даже после масштабных кадровых чисток в командовании флота в 2016 году он сохранил свою должность", - говорится в сообщении.

В дальнейшем Елисеев публично поддерживал государство-агрессора и демонстративно участвовал в его пропагандистских мероприятиях. В настоящее время он находится под санкциями Украины, США, Канады, Великобритании, Европейского Союза и других государств-партнеров.

8 июня 2026 года Приморским райсудом Одессы он был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы.

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