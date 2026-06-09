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Новости Приговоры за государственную измену
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Суд вынес приговор агенту РФ, наносившему ракетные удары по Днепру - 15 лет тюрьмы

вирок

Согласно доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности, 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил еще один российский агент, который координировал воздушные атаки рашистов на Днепр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Что известно о предателе?

Как выяснило расследование, злоумышленник входил в состав агентурной сети российской военной разведки (более известной как ГРУ), которую СБУ разоблачила в январе 2023 года в областном центре.

По материалам дела, осужденным является завербованный врагом руководитель местной коммерческой структуры.

После привлечения к сотрудничеству с российской спецслужбой он передавал врагу геолокации стратегически важных объектов, по которым рашисты готовили ракетно-дроновые удары.

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Какую информацию передавал?

Среди его "целей" были: железнодорожные мосты и опорные электроподстанции, питающие большую часть прифронтового города.

Также предатель отслеживал боевые позиции украинской ПВО, которая защищает воздушное пространство региона.

В надежде обнаружить военные объекты, злоумышленник на собственном автомобиле объезжал город и его окрестности.

Собранные разведданные он передавал в группу РФ через резидента — бывшего жителя Днепра, который еще в 2014 году уехал в РФ и пошел на сотрудничество с российской спецслужбой.

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Задержание и приговор

  • Сотрудники СБУ задержали агента по месту его проживания после того, как он провел доразведку вблизи потенциальной "цели".
  • Во время обыска у задержанного изъят смартфон с доказательствами его работы на военную разведку РФ.
  • По материалам Службы безопасности его признали виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Автор: 

Днепр (4639) обстрел (33063) приговор (1323) СБУ (20750) Днепропетровская область (5302) Днепровский район (410)
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личинка рускава міра - керівник місцевої комерційної структури ..
розвелося зрадників..
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09.06.2026 16:16 Ответить
А що, орки не знають координати древніх залізничних мостів в Дніпрі.
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09.06.2026 16:19 Ответить
Убивця допомагав оркам убивати Українців!!
Але його не покарали за смерть від його рук, а якось несміливо та нікчемно, осудили, оті портновські у мантіях!?!?!!
А можуть і статтю за ********* …
Разумков+Стефанчук-зеленський-свириденко+шмигаль+гончарук, з ********** потужників, саботують уже 5 років внесення нагальних змін до законодавства щодо дієвого ПОКАРАННЯ, враховуючи нікчемні «осудження» убивць Українців!!
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09.06.2026 16:23 Ответить
Потужно, грозить пальчиком убийцам на 15 лет. А там и обменяют, гляди-кось.
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09.06.2026 17:21 Ответить
"Керівник комерційної структури..." А яка така засекречена комерційна структура, що її навіть не розголошують?? Чи та "структура" продовжує займатися "комерційною" діяльністю з новим "керівником" такої ж орієнтації??
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09.06.2026 17:27 Ответить
 
 