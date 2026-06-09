Суд вынес приговор агенту РФ, наносившему ракетные удары по Днепру - 15 лет тюрьмы
Согласно доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности, 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил еще один российский агент, который координировал воздушные атаки рашистов на Днепр.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что известно о предателе?
Как выяснило расследование, злоумышленник входил в состав агентурной сети российской военной разведки (более известной как ГРУ), которую СБУ разоблачила в январе 2023 года в областном центре.
По материалам дела, осужденным является завербованный врагом руководитель местной коммерческой структуры.
После привлечения к сотрудничеству с российской спецслужбой он передавал врагу геолокации стратегически важных объектов, по которым рашисты готовили ракетно-дроновые удары.
Какую информацию передавал?
Среди его "целей" были: железнодорожные мосты и опорные электроподстанции, питающие большую часть прифронтового города.
Также предатель отслеживал боевые позиции украинской ПВО, которая защищает воздушное пространство региона.
В надежде обнаружить военные объекты, злоумышленник на собственном автомобиле объезжал город и его окрестности.
Собранные разведданные он передавал в группу РФ через резидента — бывшего жителя Днепра, который еще в 2014 году уехал в РФ и пошел на сотрудничество с российской спецслужбой.
Задержание и приговор
- Сотрудники СБУ задержали агента по месту его проживания после того, как он провел доразведку вблизи потенциальной "цели".
- Во время обыска у задержанного изъят смартфон с доказательствами его работы на военную разведку РФ.
- По материалам Службы безопасности его признали виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
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розвелося зрадників..
Але його не покарали за смерть від його рук, а якось несміливо та нікчемно, осудили, оті портновські у мантіях!?!?!!
А можуть і статтю за ********* …
Разумков+Стефанчук-зеленський-свириденко+шмигаль+гончарук, з ********** потужників, саботують уже 5 років внесення нагальних змін до законодавства щодо дієвого ПОКАРАННЯ, враховуючи нікчемні «осудження» убивць Українців!!