Суд вынес приговор агенту РФ, наносившему ракетные удары по Днепру - 15 лет тюрьмы

Согласно доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности, 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил еще один российский агент, который координировал воздушные атаки рашистов на Днепр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Что известно о предателе?

Как выяснило расследование, злоумышленник входил в состав агентурной сети российской военной разведки (более известной как ГРУ), которую СБУ разоблачила в январе 2023 года в областном центре.

По материалам дела, осужденным является завербованный врагом руководитель местной коммерческой структуры.

После привлечения к сотрудничеству с российской спецслужбой он передавал врагу геолокации стратегически важных объектов, по которым рашисты готовили ракетно-дроновые удары.

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Какую информацию передавал?

Среди его "целей" были: железнодорожные мосты и опорные электроподстанции, питающие большую часть прифронтового города.

Также предатель отслеживал боевые позиции украинской ПВО, которая защищает воздушное пространство региона.

В надежде обнаружить военные объекты, злоумышленник на собственном автомобиле объезжал город и его окрестности.

Собранные разведданные он передавал в группу РФ через резидента — бывшего жителя Днепра, который еще в 2014 году уехал в РФ и пошел на сотрудничество с российской спецслужбой.

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Задержание и приговор