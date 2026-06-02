По заказу ФСБ готовили теракт против бойцов "Азова": рецидивистов присудили к 15 годам, - СБУ

Предателей осудили за подготовку к теракту

Двое агентов ФСБ, которых СБУ разоблачила в апреле 2025 года при подготовке теракта в Запорожье, получили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Агентов задержали "на горячем"

Так, злоумышленники должны были заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под служебный автомобиль бойцов 12-й бригады спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Таким образом рашисты надеялись взорвать экипаж украинских защитников, воюющих на передовой южного фронта.

Сотрудники СБУ своевременно раскрыли вражеский замысел и задержали обоих агентов "на горячем", когда те собирали самодельную бомбу.

Что известно о предателях

По материалам дела, заказ ФСБ выполняли двое местных жителей, которые ранее отбывали наказание за разбой и наркоторговлю.

В поле зрения российских спецслужб один из них попал из-за своей жены, которая проживает во временно оккупированном Бердянске и сотрудничает с врагом.

В обмен на обещание "легких заработков" рецидивист согласился заняться подготовкой теракта. К незаконной деятельности он привлек своего знакомого, с которым ранее отбывал тюремный срок.

Подготовка к теракту

По инструкции ФСБ агенты приобрели подручные средства для изготовления СВУ, а затем отследили автомобиль "Азовцев", под капот которого планировали заложить взрывчатку.

Также напротив места запланированного теракта злоумышленники должны были установить скрытую телефонную камеру с функцией удаленного доступа для российских спецслужбистов. С помощью видеоустройства рашисты хотели отследить прибытие украинских воинов к заминированной машине и дистанционно взорвать их.

Обыски и приговор

Во время обыска у агентов изъяты компоненты для СВП и мобильные телефоны с доказательствами подготовки к теракту.

Суд признал злоумышленников виновными по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств).

СБУ (20728) теракт (2431) Азов (892)
Чергові «жорсткі покарання», як і вагнерівців чи беркутні, або Цемаха чи шуфрича…
показать весь комментарий
02.06.2026 16:46 Ответить
СВП з підручних засобів .На кого ця маячня розрахована?
показать весь комментарий
02.06.2026 16:54 Ответить
Тому що в Україні - Клоунократія !!!
показать весь комментарий
02.06.2026 17:37 Ответить
 
 