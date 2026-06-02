По заказу ФСБ готовили теракт против бойцов "Азова": рецидивистов присудили к 15 годам, - СБУ
Двое агентов ФСБ, которых СБУ разоблачила в апреле 2025 года при подготовке теракта в Запорожье, получили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Агентов задержали "на горячем"
Так, злоумышленники должны были заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под служебный автомобиль бойцов 12-й бригады спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Таким образом рашисты надеялись взорвать экипаж украинских защитников, воюющих на передовой южного фронта.
Сотрудники СБУ своевременно раскрыли вражеский замысел и задержали обоих агентов "на горячем", когда те собирали самодельную бомбу.
Что известно о предателях
По материалам дела, заказ ФСБ выполняли двое местных жителей, которые ранее отбывали наказание за разбой и наркоторговлю.
В поле зрения российских спецслужб один из них попал из-за своей жены, которая проживает во временно оккупированном Бердянске и сотрудничает с врагом.
В обмен на обещание "легких заработков" рецидивист согласился заняться подготовкой теракта. К незаконной деятельности он привлек своего знакомого, с которым ранее отбывал тюремный срок.
Подготовка к теракту
По инструкции ФСБ агенты приобрели подручные средства для изготовления СВУ, а затем отследили автомобиль "Азовцев", под капот которого планировали заложить взрывчатку.
Также напротив места запланированного теракта злоумышленники должны были установить скрытую телефонную камеру с функцией удаленного доступа для российских спецслужбистов. С помощью видеоустройства рашисты хотели отследить прибытие украинских воинов к заминированной машине и дистанционно взорвать их.
Обыски и приговор
Во время обыска у агентов изъяты компоненты для СВП и мобильные телефоны с доказательствами подготовки к теракту.
Суд признал злоумышленников виновными по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств).
