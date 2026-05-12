Агент российского ГРУ проведет 15 лет за решеткой за подготовку теракта на газопроводе в Украине, - СБУ

На основании доказательств, собранных контрразведкой и следователями Службы безопасности, агент российской военной разведки (более известной как ГРУ), задержанный СБУ в ноябре 2025 года, был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Готовил подрыв магистрального газопровода на востоке Украины

Как установило расследование, он готовил подрыв магистрального газопровода на востоке Украины и шпионил за Силами обороны.

По заказу ГРУ РФ агент должен был заложить самодельную бомбу возле узлового участка газовых линий, обеспечивающих теплоснабжение Харьковской и Полтавской областей.

Детали

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника и задержали его, когда он подготовил и должен был заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) на месте запланированного теракта.

По материалам дела, задание врага выполнял завербованный российской группой безработный харьковчанин. В поле зрения рашистов мужчина попал, когда писал антиукраинские комментарии в Telegram-каналах.

После вербовки он находился на связи с военной разведкой РФ через ее "связного" — боевика вооруженных группировок Южного военного округа страны-агрессора.

По его инструкции агент собственноручно изготовил СВУ из подручных средств.

Собирал информацию о базировании Сил обороны

Одновременно с подготовкой к теракту агент собирал информацию о пунктах базирования и перемещения Сил обороны в областном центре и в направлении передовой.

Во время обысков у задержанного изъято снаряженное СВУ, а также смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц);

▪️ ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств);

▪️ ч. 1 ст. 263 (хранение взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения);

▪️ ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц).